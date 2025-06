Einheitliche cloudbasierte Zahlungsplattform von ACI zur Stärkung der operativen Resilienz und Unterstützung der zunehmenden nicht-funktionalen Anforderungen moderner Zahlungssysteme

ACI Worldwide (NASDAQ:ACIW), ein Innovationsführer im Bereich der globalen Zahlungstechnologie, erweitet sein Technologie-Partnerschafts-Ökosystem, um Finanzinstitute auf der ganzen Welt zu unterstützen, ihre operative Resilienz zu erhöhen und den sich entwickelnden regulatorischen Anforderungen gerecht zu werden, um die Stabilität des Finanzsystems zu gewährleisten.

Beim Aufbau strategischer Partnerschaften mit Microsoft, Red Hat und IBM kooperiert ACI mit MongoDB, einer dokumentenorientierten NoSQL-Datenbank und der Open-Source-Technologie NATS von Synadia Communications für die Referenzarchitektur von ACI Connetic, der vereinheitlichten, cloudnativen Zahlungsplattform von ACI. Diese Partnerschaften tragen dazu bei, ACI Connetic weit über eine herkömmliche Zahlungsdrehscheibe auszuweiten, um robuste und hochfunktionale Zahlungsmaschinen zur Unterstützung von Finanzinstituten bei der Erfüllung zunehmend strengerer nicht-funktionaler Anforderungen bereitzustellen und die Widerstandsfähigkeit gegenüber potenziellen Störungen zu erhöhen.

Banken sind zunehmend unter Druck geraten, ihre Zahlungsinfrastruktur zukunftssicher zu machen, während die Branche heutzutage auf API-gesteuerte, global verteilte Echtzeit-Infrastrukturen setzt. Mit herkömmlichen Architekturen, die unter der Last neuer Anforderungen stöhnen, und Akteuren, die als Digital-Natives neue Maßstäbe für Leistung, Verfügbarkeit und Innovationskraft setzen, haben die Regulierungsbehörden die Banken rund um den Globus aufgefordert, ihre Gegenmaßnahmen zu stärken und ihre operative Resilienz zu erhöhen.

Neue Gesetze darunter der Digital Operational Resilience Act (DORA) Europas, das operative Resilienzschema des Vereinigten Königreichs und der Prudential Standard CPS 230 "Operational Risk Management" Australiens alle erfordern Banken, die strenge Richtlinien zur Absicherung gegen Vorfälle in Zusammenhang mit Informations- und Kommunikationstechnologie einhalten. Diese Vorschriften zielen darauf ab, die operationale Resilienz von Banken zu verbessern mit dem ultimativen Ziel des Schutzes der Wirtschaft und der Verbraucher vor den Auswirkungen von betrieblichen Störungen.

"Die Aufrechterhaltung der operativen Belastbarkeit in einem schnelllebigen Geschäftsumfeld stellt eine entscheidende Herausforderung für Finanzinstitute dar", kommentierte Scotty Perkins, Head of Product for Banking and Intermediaries bei ACI Worldwide die Entwicklung. "ACI Connetic wurde nicht nur entworfen, um Banken zu unterstützen, ihre Zahlungsinfrastruktur zukunftssicher zu machen, sondern auch um den zunehmenden nicht-funktionalen Anforderungen moderner Zahlungssysteme gerecht zu werden. Unsere Spitzentechnologie unterstützt die Resilienz, Skalierbarkeit und Sicherheit der Zahlungssysteme der Banken, während der Übergang zu cloudbasierten Infrastrukturen zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz vereinfacht wird."

ACI Connetic vereint Karten- und Konto-zu-Konto-Verarbeitung auf einer einzigen, einheitlichen Plattform, um eine einzigartige Kombination bewährter Zahlungsfunktionen, integrierter Betrugsprävention und hochmoderner Cloud-Architekturen bereitzustellen. Entwickelt, um den Anforderungen in der modernen Bankenwelt gerecht zu werden, verleiht die Plattform Finanzinstituten die Flexibilität, Skalierbarkeit und Resilienz, die sie benötigen, um in einer zunehmend komplexen Zahlungslandschaft wettbewerbsfähig zu bleiben.

Über ACI Worldwide

ACI Worldwide, ein Innovationsführer im Bereich der globalen Zahlungstechnologie, bietet transformative Softwarelösungen für eine intelligente Zahlungsabwicklung in Echtzeit, sodass Banken, Rechnungssteller und Händler ihr Wachstum vorantreiben und zugleich ihre Zahlungsinfrastrukturen kontinuierlich modernisieren können einfach und sicher. Mit fast 50 Jahren Erfahrung im Bereich vertrauenswürdiger Zahlungen verbinden wir unsere globale Reichweite mit lokaler Präsenz, um ein verbessertes Zahlungserlebnis zu bieten und den evolvierenden Herausforderungen und Möglichkeiten im Zahlungsverkehr stets einen Schritt voraus zu bleiben.

Copyright ACI Worldwide, Inc. 2025

ACI, ACI Worldwide, ACI Payments, Inc., ACI Pay, Speedpay und alle ACI-Produkt-/Lösungsnamen sind Marken oder eingetragene Marken von ACI Worldwide, Inc. oder einer ihrer Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten, anderen Ländern oder beiden. Die Marken anderer Parteien, auf die Bezug genommen wird, sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250623109284/de/

Contacts:

Ansprechpartner für Medienvertreter



Nick Karoglou Head of Communications and Corporate Affairs nick.karoglou@aciworldwide.com



Katrin Boettger Communications and Corporate Affairs Director katrin.boettger@aciworldwide.com