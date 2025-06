DJ MÄRKTE ASIEN/Fest - Nahostkrieg könnte enden

DOW JONES--Deutlich nach oben geht es am Dienstagmorgen an den Börsen in Asien. Die Ankündigung eines Endes der israelischen Angriffe auf den Iran sorgt für entspannte Stimmung. In Südkorea legt der Kospi 2,8 Prozent und in Thailand der Seti-Index 2,5 Prozent zu. In Taiwan und China (Hongkong) geht es bis zu 1,9 Prozent nach oben. Der Iran hatte seine Verhandlungsbereitschaft durch nur gesichtswahrende Gegenschläge auf US-Stützpunkte signalisiert. "Der Gegenschlag sieht sehr angemessen aus", sagt Jason Pride, CIO von Glenmede. Iran habe damit die Absicht gezeigt, die Lage nicht eskalieren lassen zu wollen.

Darauf vermeldete US-Präsident Donald Trump in der Nacht, es werde einen Waffenstillstand zwischen Israel und dem Iran geben. Bestätigungen von Seiten der Beteiligten gibt es mittlerweile auch, Israel dürfte nun seine Attacken eingestellt haben.

Entsprechend sinken auch die Sorgen vor einer Ölpreisexplosion, die Asiens Wirtschaften schwer geschadet hätte. Alle Ölsorten haben mittlerweile sämtliche Gewinne seit Beginn des israelischen Angriffs wieder abgegeben. In Chicago zeigen sich die WTI-Kontrakte um 66,60 Dollar, nachdem sie zu Beginn des Krieges noch auf fast 80 Dollar gesprungen waren. "Die Märkte haben bereits auf die Nachrichten reagiert, wir sehen Risk-On-Sentiment dominiert", sagt Marktstrategin Tina Tend.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.552,20 +0,9% +4,2% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 38.784,03 +1,1% -3,7% 08:30 Kospi (Seoul) 3.094,81 +2,7% +29,0% 08:30 Schanghai-Comp. 3.415,45 +1,0% +0,2% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 24.150,55 +1,9% +16,9% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 09:18 % YTD EUR/USD 1,1608 0,3 1,1578 1,1500 +10,8% EUR/JPY 168,78 -0,3 169,21 169,23 +3,2% EUR/GBP 0,8556 -0,1 0,8561 0,8559 +3,4% GBP/USD 1,3566 0,3 1,3524 1,3436 +7,1% USD/JPY 145,41 -0,5 146,15 147,16 -6,8% USD/KRW 1.364,55 -0,5 1.372,04 1.381,72 -6,9% USD/CNY 7,1639 -0,0 7,1644 7,1707 -0,6% USD/CNH 7,1769 -0,0 7,1778 7,1855 -2,0% USD/HKD 7,8500 0,0 7,8498 7,8500 +1,0% AUD/USD 0,6495 0,6 0,6459 0,6420 +3,9% NZD/USD 0,6015 0,7 0,5973 0,5929 +6,2% BTC/USD 104.924,40 1,1 103.770,45 101.936,20 +5,0% ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 66,60 67,62 -1,5% -1,02 +2,8% Brent/ICE 69,56 70,65 -1,5% -1,09 +3,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3.348,76 3.370,20 -0,6% -21,44 +28,4% Silber 31,16 31,18 -0,1% -0,02 +12,5% Platin 1.116,80 1.121,74 -0,4% -4,94 +26,2% Kupfer 4,89 4,85 +0,8% 0,04 +17,8% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags (Angaben ohne Gewähr) ===

