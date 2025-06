The following instruments on XETRA do have their last trading day on 24.06.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 24.06.2025ISIN NameCH0367206718 CEMBRA MONEY BK 17-25DE000A2E4P30 IKB DT.IND.BK.MTN 17/25DE000HLB3SP9 LB.HESS.THR.CARRARA06W/18DE000HLB3DV9 LB.HESS.-THR.IS.06D/2016DE000LB13C15 LBBW STUFENZINS 19/25XS2056430874 CONTINENTAL MTN19/25DE000DK0QAJ9 DEKA TILG ANL 18/25US09062XAF06 BIOGEN INC. 15/25XS1043545059 LLOYDS BKG GRP 14/UND FLRCH0373476933 ZUERICH KT. 18-25XS1239502328 TRANSURBAN FIN.CO. 15/25XS1639488771 FERROV.D.ST.ITAL.17/25MTNDE000LB2BTC3 LBBW FZA 22/25DE000DJ9ALV9 DZ BANK IS.A2655NL0015002CO2 NIEDERLANDE 25/25 ZOXS2627460038 STE GENERALE 23/26 MTNDE000HLB57T5 LB.HESS.THR.CARRARA06N/24AT0000A21LB6 BRE.IM.PA.KO 18-25MTNCH0132176055 PFBK SCHW.HYP. 11-25 554