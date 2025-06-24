The following instruments on XETRA do have their last trading day on 24.06.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 24.06.2025
ISIN Name
CH0367206718 CEMBRA MONEY BK 17-25
DE000A2E4P30 IKB DT.IND.BK.MTN 17/25
DE000HLB3SP9 LB.HESS.THR.CARRARA06W/18
DE000HLB3DV9 LB.HESS.-THR.IS.06D/2016
DE000LB13C15 LBBW STUFENZINS 19/25
XS2056430874 CONTINENTAL MTN19/25
DE000DK0QAJ9 DEKA TILG ANL 18/25
US09062XAF06 BIOGEN INC. 15/25
XS1043545059 LLOYDS BKG GRP 14/UND FLR
CH0373476933 ZUERICH KT. 18-25
XS1239502328 TRANSURBAN FIN.CO. 15/25
XS1639488771 FERROV.D.ST.ITAL.17/25MTN
DE000LB2BTC3 LBBW FZA 22/25
DE000DJ9ALV9 DZ BANK IS.A2655
NL0015002CO2 NIEDERLANDE 25/25 ZO
XS2627460038 STE GENERALE 23/26 MTN
DE000HLB57T5 LB.HESS.THR.CARRARA06N/24
AT0000A21LB6 BRE.IM.PA.KO 18-25MTN
CH0132176055 PFBK SCHW.HYP. 11-25 554
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 24.06.2025
ISIN Name
CH0367206718 CEMBRA MONEY BK 17-25
DE000A2E4P30 IKB DT.IND.BK.MTN 17/25
DE000HLB3SP9 LB.HESS.THR.CARRARA06W/18
DE000HLB3DV9 LB.HESS.-THR.IS.06D/2016
DE000LB13C15 LBBW STUFENZINS 19/25
XS2056430874 CONTINENTAL MTN19/25
DE000DK0QAJ9 DEKA TILG ANL 18/25
US09062XAF06 BIOGEN INC. 15/25
XS1043545059 LLOYDS BKG GRP 14/UND FLR
CH0373476933 ZUERICH KT. 18-25
XS1239502328 TRANSURBAN FIN.CO. 15/25
XS1639488771 FERROV.D.ST.ITAL.17/25MTN
DE000LB2BTC3 LBBW FZA 22/25
DE000DJ9ALV9 DZ BANK IS.A2655
NL0015002CO2 NIEDERLANDE 25/25 ZO
XS2627460038 STE GENERALE 23/26 MTN
DE000HLB57T5 LB.HESS.THR.CARRARA06N/24
AT0000A21LB6 BRE.IM.PA.KO 18-25MTN
CH0132176055 PFBK SCHW.HYP. 11-25 554
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