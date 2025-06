Die Auszeichnung hebt Passworks Einsatz für intuitive und benutzerfreundliche Passwortmanagement-Lösungen für Unternehmen weltweit hervor.

Ausgezeichnete Benutzerfreundlichkeit feiern

Passwork, ein führender Anbieter von Passwortmanagement-Lösungen, wurde von Capterra, einer angesehenen Plattform für Softwarebewertungen, mit dem Abzeichen "Best Ease of Use 2025" ausgezeichnet. Diese Anerkennung basiert auf verifizierten Nutzerbewertungen und betont Passworks Engagement, eine sichere und benutzerfreundliche Passwortmanagement-Erfahrung für Anwender zu bieten.

Warum diese Auszeichnung wichtig ist

Das Abzeichen "Best Ease of Use" ist mehr als nur eine Auszeichnung es spiegelt die Meinungen echter Nutzer wider. Basierend auf verifizierten Kundenbewertungen unterstreicht diese Anerkennung Passworks Fähigkeit, Folgendes zu bieten:

Eine intuitive Benutzeroberfläche: Gestaltet für Benutzerfreundlichkeit, wodurch das Passwortmanagement unkompliziert wird

Gestaltet für Benutzerfreundlichkeit, wodurch das Passwortmanagement unkompliziert wird Nahtloses Onboarding : Eine schnelle Einrichtung sorgt für minimale Ausfallzeiten für Unternehmen.

: Eine schnelle Einrichtung sorgt für minimale Ausfallzeiten für Unternehmen. Effizientes Passwortteilen: Optimierte Prozesse, die die Zusammenarbeit im Team fördern, ohne die Sicherheit zu gefährden.

Diese Auszeichnung stärkt Passworks Ruf als die bevorzugte Lösung für Unternehmen, die zuverlässige Sicherheit mit herausragender Benutzerfreundlichkeit kombinieren möchten.

Wichtigste Vorteile für Geschäftsanwender

Die von den Nutzern genannten wichtigsten Vorteile umfassen eine schnelle Bereitstellung, minimale Schulungsanforderungen und robuste Zugriffskontrollen alles darauf ausgelegt, das Passwortmanagement für Teams jeder Größe zu optimieren. Durch den Fokus auf Benutzerfreundlichkeit ermöglicht Passwork IT-Teams und Mitarbeitern, bewährte Praktiken in der Cybersicherheit mühelos zu übernehmen und reduziert die mit Passwortmüdigkeit und menschlichen Fehlern verbundenen Risiken.

Statement der Geschäftsführung

Unsere Mission bei Passwork war es von Anfang an, Cybersicherheit für jedes Unternehmen zugänglich und effektiv zu gestalten", sagte der CEO von Passwork. "Die Auszeichnung 'Best Ease of Use 2025' von Capterra ist ein Beweis für unseren nutzerzentrierten Ansatz und das Vertrauen, das unsere Kunden in uns setzen."

Über Passwork

Passwork ist ein zuverlässiger Anbieter von Enterprise-Passwortmanagement-Lösungen, der Organisationen weltweit dabei hilft, den Zugang zu sensiblen Informationen zu sichern und zu optimieren. Die Plattform von Passwork kombiniert robuste Sicherheitsfunktionen mit einer intuitiven Benutzeroberfläche, die es Unternehmen ermöglicht, ihre digitalen Ressourcen mühelos zu schützen.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250623741817/de/

Contacts:

Kontaktdaten:

Name: Gleb Smiryagin

E-Mail: g.smiryagin@passwork.pro