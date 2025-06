NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sartorius mit einem Kursziel von 275 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Richard Vosser rechnet am 22. Juli mit starken Quartalsberichten von Sartorius und der Tochter Sartorius Stedim Biotech. Beim operativen Ergebnis auf vergleichbarer Basis liegt er für Sartorius nach eigener Aussage um 3 Prozent über dem Konsens und für Stedim um 4 Prozent, wie er in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick schrieb./ag/gl



ISIN: DE0007165631

