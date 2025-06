© Foto: Jeff Chiu - AP

Meta scheitert an Runway, investiert aber massiv in Scale AI und treibt damit seinen ehrgeizigen KI-Kurs voran. Die Aktie legt zu!Meta lässt bei seiner aggressiven KI-Offensive keine Gelegenheit aus: Noch bevor das Unternehmen eine milliardenschwere Beteiligung am Datenlabeling-Spezialisten Scale AI bekannt gab, führte es offenbar Übernahmegespräche mit dem aufstrebenden Startup Runway. Die Verhandlungen mit Runway, das insbesondere durch seine innovativen Tools zur KI-generierten Videoproduktion bekannt wurde, scheiterten jedoch frühzeitig. Obwohl Meta sich zu den Gesprächen nicht äußerte, bestätigen Insider, dass das Unternehmen sein Portfolio an KI-Initiativen weiter aggressiv ausbaut. …