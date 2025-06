H.U. Group Holdings Inc. und ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft Fujirebio Holdings, Inc. ("Fujirebio") gaben heute bekannt, dass Fujirebio Diagnostics, Inc., eine Tochtergesellschaft von Fujirebio, sämtliche Anteile an der Plasma Services Group, Inc. ("Plasma Services Group") erworben hat. Der Wert der Transaktion wurde nicht bekannt gegeben.

Die im Jahr 2004 gegründete Plasma Services Group ist auf die Sammlung, das Screening und die Lieferung hochwertiger und seltener biologischer Grundstoffe spezialisiert, die für die Forschung und Entwicklung sowie die Herstellung in der In-vitro-Diagnostik (IVD) und der Life-Science-Branche benötigt werden. Besonders gut positioniert ist das Unternehmen auf dem Gebiet der seltenen Krankheiten. In ihrer hochmodernen, durch die FDA registrierten und ISO-zertifizierten Anlage in Moorestown, US-Bundesstaat New Jersey, produziert die Plasma Services Group Seren und andere Proben für Materialien von Kontrollreagenzien und Kalibratoren für eine Vielzahl von Krankheiten und bietet weltweite Probenentnahmedienste an. Für weitere Informationen über die Plasma Services Group besuchen Sie www.plasmaservicesgroup.com.

"Wir freuen uns sehr, die Plasma Services Group ein Unternehmen, das sich als verlässlicher weltweiter Lieferant von schwer zu beschaffenden biologischen Grundstoffen für die Life-Science-Branche einen Namen gemacht hat in der Fujirebio-Unternehmensgruppe willkommen zu heißen", erklärt Goki Ishikawa, President und CEO bei Fujirebio Holdings, Inc. "Aktuelle und künftige IVD- und Life-Science-Partner von Fujirebio und der Plasma Services Group werden von den Synergien unseres gemeinsamen Angebots an seltenen Proben und biologischen Grundstoffen profitieren. Dadurch wird die Position von Fujirebio als vertrauenswürdiger CDMO-Partner weiter gestärkt."

"Seit mehr als 20 Jahren verfolgen wir bei PSG das Ziel, unsere Kunden mit Aufmerksamkeit, Integrität und einem hohen Qualitätsanspruch zu bedienen", berichtet Nichelle Fernandez, President der Plasma Services Group. "Dieses nächste Kapitel mit Fujirebio ist besonders bedeutsam. Es ermöglicht uns, unseren Grundwerten treu zu bleiben und zugleich den persönlichen und responsiven Service bereitzustellen, den unsere Kunden kennen und schätzen. Gemeinsam sind wir dazu in der Lage, den Wissenschaftlern und Innovatoren, die auf uns setzen, noch mehr Unterstützung zu bieten. Unsere gemeinsamen Anstrengungen für Konsistenz werden die globale IVD-Landschaft nachhaltig prägen."

Berater

Houlihan Lokey war als exklusiver Finanzberater für Fujirebio tätig.

Achelous Partners fungierte als exklusiver Finanzberater der Plasma Services Group.

Über Fujirebio

Fujirebio ist ein globales Forschungs- und Entwicklungsunternehmen, das kontinuierlich neue IVD-Testtechnologien und einzigartige Biomarker von hohem klinischen Wert entwickelt. Das Ziel unserer Unternehmensgruppe ist es, neue Maßstäbe im Gesundheitswesen zu setzen und so einen Beitrag zur menschlichen Gesundheit und zur Zukunft der medizinischen Versorgung zu leisten. Unsere globalen Teams in Japan, Asien, Europa und den USA streben an, unseren Kunden und Partnern Produkte zu liefern, die höchste Qualitätsstandards erfüllen. Wir legen großen Wert auf CDMO-Partnerschaften mit vielen weltweit führenden Diagnostikunternehmen, in denen wir Wissen, Fähigkeiten und wichtige Materialien austauschen, um Diagnostiklösungen auf einer Vielzahl von Plattformen zu liefern, zu entwickeln oder herzustellen. Weitere Informationen über Fujirebio sind erhältlich unter www.fujirebio.com.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250623953429/de/

Contacts:

Für Medien:

Für Investoren und Analysten:

