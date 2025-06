Nach dem iranischen Vergeltungsschlag auf einen US-Militärstützpunkt in Katar als Reaktion auf den US-Angriff auf iranische Atomanlagen am Wochenende, hat US-Präsident Donald Trump überraschend eine Waffenruhe verkündet. Diese ist mittlerweile in Kraft und könnte zur Entspannung des Nahostkonflikts beitragen, sofern sie eingehalten wird. DER AKTIONÄR beleuchtet die Auswirkungen auf die Börse.Der Vergeltungsschlag des Irans kam nicht unangekündigt. Auf dem Social-Media-Netzwerk Truth Social schrieb ...

Den vollständigen Artikel lesen ...