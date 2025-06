Hofheim-Wallau (ots) -- Erschwinglichkeit trifft Nachhaltigkeit: IKEA bietet aktuell in Kooperation mit Svea Solar das günstigste Komplettangebot für steckfertige Balkonkraftwerke mit erweiterbarem Stromspeicher. Im Segment vergleichbarer Systeme ist IKEA, inklusive 15 % Rabatt für IKEA Family und IKEA Business Network Mitglieder, der günstigste Anbieter am deutschen Markt.- Für die Vielen: Auch Mieter:innen und kleinen Unternehmen wird damit der Einstieg in die Eigenstromversorgung ermöglicht.- Flexibel kombinierbar: Lässt sich mit EcoFlow-Modulen zu einem individuellen Energiesystem für Balkon, Garten oder Carport erweitern.- Die DIY-Energielösungen sind Teil eines wachsenden IKEA-Energieportfolios für ein nachhaltigeres Zuhause.Kleine Anlage, große Wirkung: IKEA bietet ab sofort, in Partnerschaft mit Svea Solar, steckfertige Solarlösungen für Balkon, Carport, Hausfassade oder Garten an und zeigt, wie einfach und erschwinglich der Einstieg in die Solarenergie sein kann. Der Launch der Balkonkraftwerke trifft damit einen gesellschaftlichen Nerv: Steigende Energiepreise und der Wunsch nach mehr Unabhängigkeit bewegen viele Menschen - vor allem in den Städten. Dazu kommt: Der Sommer ist da, die Sonne scheint, und der Zeitpunkt ist ideal, um selbst Strom zu erzeugen. Politische Förderungen und vereinfachte Netzanschlüsse erleichtern zusätzlich den Einstieg.Strom erzeugen und einspeisen - auch ohne eigenes HausdachMit der Einführung des Produkts startet das Unternehmen seine erste Energielösung im "Do it yourself"-Prinzip - als Teil des erweiterten Angebots nachhaltiger Produkte. "Mit unseren Balkonkraftwerken machen wir einen weiteren Schritt auf dem Weg, nachhaltiges Leben für die Vielen möglich zu machen", sagt Walter Kadnar, CEO & CSO von IKEA Deutschland. "Gerade für Mieter:innen ohne Zugang zu einer eigenen Dachfläche bieten wir jetzt einen einfachen Einstieg in die Solarenergie - flexibel, erschwinglich und erweiterbar."Modulare Speicherlösung für maximale FlexibilitätDie Balkonkraftwerke der Produktreihe EcoFlow STREAM umfassen modulare, tragbare Energiespeicher, die sich flexibel mit passenden Eco-Flow-Komponenten wie Photovoltaikmodulen, Powerstations oder Smart-Plug-Lösungen kombinieren lassen. Selbst größere Haushaltsgeräte wie Wasch- oder Spülmaschinen können so netzunabhängig betrieben werden. "Das System ist leistungsstark und sofort einsatzbereit, ohne aufwendige Installation", so Taner Karacan, Geschäftsführer von Svea Solar Deutschland. "IKEA und Svea Solar ist es wichtig, Lösungen für alle Montagesituationen anzubieten: egal ob Balkon, Fassade, Flachdach oder Schrebergarten." IKEA kooperiert seit 2020 erfolgreich mit dem schwedischen Unternehmen Svea Solar, um für die vielen Menschen ein nachhaltiges Zuhause zu schaffen.Die steckfertigen Balkonkraftwerke richten sich nicht nur an Endverbraucher:innen. Mitglieder des IKEA Business Networks können die Systeme ebenfalls erwerben und ihre eigene Stromversorgung auf dem Firmengelände ergänzen. Vor allem kleine und mittelständische Unternehmen ohne eigenes Gebäude oder Gelände profitieren von der flexiblen Anwendung der Systeme.Von Solar bis Wallbox: IKEAs Beitrag zur EnergiewendeIKEA hat sich verpflichtet, seine Emissionen bis 2030 um 50 % zu senken und bis 2050 einen Netto-Null-Ausstoß zu erreichen. Dabei setzt IKEA konsequent auf ein erweitertes Energielösungsportfolio im Zuge seiner Nachhaltigkeitsstrategie. Die Balkonkraftwerke ergänzen das bestehende Angebot der erneuerbaren Energielösungen für zuhause, zu dem bereits Photovoltaikanlagen, Wärmepumpen, sowie Wallboxen für Elektrofahrzeuge gehören. Darüber hinaus baut IKEA auch die Ladeinfrastruktur an den eigenen Standorten kontinuierlich aus. Zu den bisher insgesamt 54 geplanten Ladeparks, sollen langfristig rund 1.000 zusätzliche Ladepunkte entstehen - ein weiterer Beitrag zur nachhaltigen Mobilitätswende.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte:IKEA Plug-in Solar (https://www.ikea.com/de/de/energy-services/plug-in-solar/)IKEA Photovoltaikanlagen (https://www.ikea.com/de/de/energy-services/solar-systems/?itm_campaign=null&itm_element=navigation&itm_content=es)IKEA Wallboxen für Elektrofahrzeuge (https://www.ikea.com/de/de/energy-services/ev-charging/) I (https://www.ikea.com/de/de/newsroom/corporate-news/pm-ev-100-eroeffnung-waltersdorf-pub0f444f80/)IKEA eröffnet ersten Ladepark von insgesamt 54 | Ladeinfrastruktur (https://www.ikea.com/de/de/newsroom/corporate-news/pm-ev-100-eroeffnung-waltersdorf-pub0f444f80/)Weitere Informationen zu IKEA finden Sie auch in unserem Newsroom unter IKEA.de/newsroom (http://ikea.de/newsroom) oder auf unserem Unternehmensblog: ikea-unternehmensblog.deÜber den Ingka KonzernMit IKEA Einzelhandelsgeschäften in 31 Märkten ist die Ingka Gruppe der größte IKEA Einzelhändler. 