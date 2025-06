DJ LEG-Aktionäre entscheiden sich zu 38 Prozent für Aktiendividende

DOW JONES--Bei der LEG Immobilien SE wird die Zahl der Aktien um 1,1 Millionen Stück oder 1,5 Prozent auf insgesamt knapp 75,6 Millionen steigen, nachdem sich 38 Prozent der Anteilseigner in diesem Jahr für eine Aktiendividende entschieden haben. Rund 76,4 Millionen Euro blieben dadurch im Unternehmen, heißt es in einer Mitteilung der Gesellschaft aus Düsseldorf. Voraussichtlich am 3. Juli werden die neuen Aktien den Angaben zufolge in den Börsenhandel einbezogen.

