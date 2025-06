"Lost Sword", Koreas erfolgreiches Subkultur-RPG, kommt zu Spielern weltweit

Mehr als 500.000 Vorregistrierungen in nur einem Monat, angetrieben durch starkes Interesse aus Nordamerika und Europa

Alle vorregistrierten Spieler erhalten Diamanten, Gold und den 5-Sterne-Charakter "Guinevere"

Wemade Max (KRX: 101730, unabhängige Vertreter Sohn Myun-seok und Lee Gil-hyung) hat offiziell den weltweiten Start seines Subkultur-Handyspiels "Lost Sword" für den 10. Juli angekündigt. Das Spiel wurde von Codecat (CEO Kim Je-hun) entwickelt und wird von Wemade Max' Tochtergesellschaft Wemade Connect (CEO Lee Ho-dae) veröffentlicht.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250624480528/de/

Bekanntgabe des offiziellen weltweiten Veröffentlichungstermins für "Lost Sword" (Bild: Wemade Max)

Das Subkultur-RPG Lost Sword wurde ursprünglich im Januar auf dem koreanischen Markt veröffentlicht und erhielt viel Lob für seine dynamische Präsentation, sein unverwechselbares Charakterdesign und seine fortschrittliche Optimierung. Aufbauend auf diesem Erfolg im Inland bereitet sich das Spiel nun auf die weltweite Markteinführung in Nordamerika, Europa und anderen wichtigen Märkten vor.

Nach der Ankündigung der weltweiten Markteinführung hat die Vorregistrierungsaktion internationale Aufmerksamkeit erregt. Seit ihrem Start am 20. Mai hat sie eine bemerkenswerte Dynamik entwickelt und allein in der ersten Woche über 200.000 Nutzer registriert. Die Gesamtzahl der Vorregistrierungen hat letzte Woche 500.000 überschritten. Die größte Beteiligung wurde in Nordamerika und Europa verzeichnet, wo das Interesse am Subkultur-RPG-Genre stetig wächst.

Zur Feier des Meilensteins von 500.000 Vorregistrierungen erhalten alle Teilnehmer bei der Veröffentlichung spezielle Belohnungen im Spiel, darunter Diamanten, Gold und den 5-Sterne-Heilercharakter Guinevere. Diejenigen, die ihre Vorregistrierung bis zum Ende der Veranstaltung am 9. Juli abschließen, haben ebenfalls Anspruch auf die gleichen Belohnungen.

Song Moon-ha, Business Director bei Wemade Connect, sagte: "Die einzigartigen RPG-Elemente von Lost Sword finden bei einem breiten globalen Publikum in verschiedenen Regionen Anklang." Er fügte hinzu: "Wir werden uns auch nach dem offiziellen weltweiten Start weiterhin dafür einsetzen, spannende Inhalte und maßgeschneiderte Werbeaktionen anzubieten, die den Bedürfnissen der Spieler entsprechen."

Weitere Informationen zur weltweiten Veröffentlichung von "Lost Sword" finden Sie auf der offiziellen Website und über die sozialen Medien, darunter X, YouTube, Discord, Facebook, TikTok und Reddit.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250624480528/de/

Contacts:

Wemade Max

Sylvia Byun

sooki@wemade.com

Jaemin Choi

cdm495220@madngine.com

Hyunsu Kim

zeitgeist2599@wemadeconnect.com