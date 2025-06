Aktie im Fokus: Entstehung eines Lithium-Monsters?!

Anzeige / Werbung

Alle Explorationsdaten, die Spark Energy Minerals Inc.* (WKN: A3EQSN) der Öffentlichkeit bislang präsentieren konnte, waren schon beeindruckend.

Aber im Zuge der genaueren Erforschung des Projektgebietes werden die Lithium-Werte sogar immer besser! Der angekündigte Bohrstart legt nahe, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen sein könnte, um eine Risikoposition ins Depot zu legen!

- Bitte beachten Sie unbedingt die vollständigen Ad-hoc-Nachrichten und Filings bei den Behörden, sowie die bestehenden Interessenkonflikte und den Disclaimer weiter unten im Text. - Advertorial/Werbung - Auftraggeber: Spark Energy Minerals Inc.* -

Zuletzt: Spark Hits 3,712 ppm Lithium at Cruzeta, 118 ppm at Água Branca; Advances Drill Planning in Brazil's Lithium Valley

Spark Energy Minerals Inc.* (WKN: A3EQSN) freut sich, ein Update zu den laufenden Explorationen in seinem Arapaima-Projekt im brasilianischen Lithium Valley bekannt zu geben.

Positive Analyseergebnisse von 16 Gesteinssplitter- und 46 Flusssedimentproben, die kürzlich von SGS Laboratories in Belo Horizonte eingetroffen sind, bekräftigen Spark Energys Fokus auf die Weiterentwicklung seiner drei vorrangigen Lithiumziele - Cruzeta, Água Branca und Grota do Maquém - im Hinblick auf Diamantbohrungen im dritten Quartal 2025. Das Unternehmen arbeitet außerdem an der Erschließung seines aufstrebenden Seltenerdmetall-Ziels in Caladão.

Abbildung 1. Lage der Grundstücke des Spark Energy Minerals Arapaima-Projekts im brasilianischen Lithium Valley im Vergleich zu Konkurrenzgebieten (links) und Lage der vorrangigen Lithium- und Seltenerdmetall-Ziele des Unternehmens (rechtes Bild).

"Diese Ergebnisse bestätigen das starke Lithiumpotenzial unseres Arapaima-Projekts. Der Lithium-Gesteinsgehalt von 3.712 ppm bei Cruzeta ist unser bisher höchster Wert und wird durch wichtige Indikatorelemente unterstützt, die auf entwickelte LCT-Pegmatite hindeuten. Der Lithiumgehalt von 118 ppm in Flusssedimenten bei Água Branca unterstreicht das Potenzial für eine großflächige Exploration. Mit den für das dritte Quartal 2025 geplanten Diamantbohrungen beschleunigen wir die Zielverfeinerung. Das brasilianische Lithium Valley entwickelt sich schnell zu einem weltweit bedeutenden Gebiet für kritische Mineralien, und Spark ist in dieser Entdeckungsphase bestens positioniert." - kommentierte Eugene Hodgson, CEO von Spark Energy Minerals Inc.* (WKN: A3EQSN):

Ergebnisse von Gesteinssplitterproben im Zielgebiet Cruzeta

Spark Energy meldet ermutigende Ergebnisse von Erkundungsproben von 16 Pegmatitaufschlüssen im neu identifizierten Zielgebiet Cruzeta mit hochgradig anomalen Lithiumwerten (Spitzenwert von 3.712 ppm Lithium). Dies ist der höchste einzelne Lithium-Gesteinssplitterwert seit Beginn des Feldprogramms im November 2024. Wichtig ist, dass die Proben Kalium/Rubidium-Verhältnisse (K/Rb) von nur 13, was auf hochentwickelte LCT-Pegmatite hinweist, die typischerweise mit Lithiumvorkommen assoziiert sind.

Ziel Água Branca - Ergebnisse der Flusssedimentproben

Die Ergebnisse der Flusssedimentproben aus dem vorrangigen Ziel Água Branca sind weiterhin vielversprechend und weisen einen Spitzenwert von 118 ppm Lithium im Unterbecken auf. Dieses Ergebnis steht im Einklang mit zuvor gemeldeten anomalen Werten und unterstreicht die breitere Prospektivität des Gebiets (siehe NI 43-101-konformen technischen Bericht auf SEDAR+).

News-Fazit:

Der Start der Explorationsbohrungen wird irgendwann in den kommenden drei Monaten erfolgen, und dann wird man sehen, ob die herausragenden Gesteins- und Sedimentproben, die bei uns den Anschein erwecken, dass Spark Energy Minerals Inc.* (WKN: A3EQSN), in Bezug auf den Ressourcenumfang, die weitaus größten Lagerstätte im Lithium Valley entwickeln könnte. halten was sie versprechen.

Natürlich sind die Ergebnisse der Flusssedimentuntersuchungen und auch der Gesteinsproben von vorläufiger Natur und Teil eines Explorationsprogramms im Frühstadium. Sie stellen derzeit keinen schlüssigen Beweis für die Wahrscheinlichkeit eines Mineralvorkommens dar und garantieren keine zukünftigen Entdeckungen. Wir denken aber auch, dass man der Fülle an hochmineralisierten Bodenproben, im Verbund mit der Tatsache, dass die Geologen 123 einzelnen Pegmatitvorkommen in 13 Trends mit einer Streichlänge von insgesamt 31 km gefunden haben, doch ein hohes Gewicht beimessen kann, weil Pegmatit eben das Muttergestein aller bekannten Lithium-Valley Lagerstätten ist.

Die Anleger haben die bisherigen Spitzenwere von 1.397 ppm Li und das K/Rb Verhältnis von 23,84 mit hohen Volumen gefeiert - was werden sie mit 3.712 ppm Lithium und einem Kalium/Rubidium-Verhältnis von 13 machen?

Was wir haben

Die bisher bekannten Eckpunkte des Arapaima-Lithium-Projektes von Spark Energy Minerals Inc.* (WKN: A3EQSN):

Identifizierung von 123 einzelnen Pegmatitvorkommen in 13 Trends mit einer Streichlänge von insgesamt 31 km.

Entdeckung anomaler Lithiumwerte in Gesteinssplitterproben (bis zu 1.397 ppm Li) und Flusssedimenten (bis zu 191 ppm Li) sowie evolvierter Pegmatite mit K/Rb-Verhältnissen von nur 23,84, die möglicherweise auf spodumenreiche LCT-Pegmatite hinweisen.

Vielversprechende Seltenerdmetallmineralisierung im Caladão-Granit mit Bodenproben mit >3.000 ppm TREO und Flusssedimenten mit >6.000 ppm TREO, angrenzend an hochgradige Bohrergebnisse des benachbarten Unternehmens Axel REE Limited.

Hervorragende Erreichbarkeit über asphaltierte Straßen und Nähe zu etablierter Infrastruktur sowie zur produzierenden Sigma-Lithium-Mine in nur 15 km Entfernung.



Das bedeutet den Lithium-Valley Rekord. Weder Latin Resources (ASX:LRS), Sigma Lithium (TSXV:SGML), Lithium Ionic (TSXV:LTH) noch Atlas Lithium (NASDAQ:ATLX) haben auch nur annähernd ähnliche Daten bekannt geben können! Auch in punkto Projektgröße können die genannten nicht mithalten - bei Weitem nicht!

Spark Energy Minerals Inc.*

ISIN: CA84652L2075 // WKN: A3EQSN // CSE: SPRK // Valor: 128770154

Tipp Mit dieser Aktie das Portfolio steil gehen lassen? Jetzt SMARTBROKER+ entdecken!



Im August 2020 notierte die Aktie von Sigma Lithium (TSXV/Nasdaq:SGML), deren Mine nur wenige Kilometer vom Spark Energy Minerals Inc.* (WKN: A3EQSN)-Projektgebiet entfernt liegt, noch bei 0,13 CAD (splitbereinigt). Dann ging alles ganz schnell: In weniger als drei Jahren zog der Preis auf ein Hoch von über 57 CAD, - 4.428% Performance -, aus 1.000 EUR wurden so 44.280 EUR. Der Grund: Die Grota-do-Cirilo-Lagerstätte von Sigma entpuppte sich als echtes Monster: 45 Millionen Tonnen mit einem durchschnittlichen Lithium-Gehalt von 1,38%!

Aber Spark Energy Minerals Inc.* (WKN: A3EQSN) könnte sogar die "bessere Sigma" sein, wenn man die geologischen Voraussetzungen als Maßstab zum Vergleich heranzieht. Unabhängige Geologen haben im Auftrag des Staates erhoben, dass die höchste Lithium-Wahrscheinlichkeit im Lithium Valley just dort erwartet wird, wo das Projekt von Spark liegt, also NICHT dort, wo die Sigma-Mine verortet ist!

So kann man ohne Zweifel zu dem Schluss kommen, dass es derzeit möglicherweise keine bessere Lithium-Investitionsidee geben könnte, die, und das ist wichtig, 95% der interessierten Investoren noch gar nicht auf dem Schirm haben!

Die Karte zeigt den direkten Projekt-Größenvergleich zwischen Spark Energy Minerals Inc.* (WKN: A3EQSN) und den Key-Playern im Lithium Valley in Brasilien, wie

Latin Resources (ASX:LRS) - aktuelle Übernahme durch Pilbara Minerals (ASX: PLS)

Sigma Lithium (TSXV:SGML),

Lithium Ionic (TSXV:LTH)

Atlas Lithium (NASDAQ:ATLX),



Alle haben ihren Aktionären viele tausend Prozent Kursgewinne beschert und sind gesamt mehrere Milliarden Dollar wert. Auf über 64.000 Hektar (640 km²!!!) hat Spark Energy Minerals Inc.* (WKN: A3EQSN) nun die Hand, - und noch viel wichtiger -, das Gebiet ist zusammenhängend und nicht zerklüftet wie bei den "Milliarden-Nachbarn"!

Alles deutet darauf hin, dass die Aktie von Spark Energy Minerals Inc.* (WKN: A3EQSN), die mit gerade einmal 14 Mio. CAD bewertet ist, ein absoluter Volltreffer für die frühen Investoren werden könnte! Meinung Redaktion

Mehr Informationen: https://sparkenergyminerals.co/

Qualifizierte Person für alle geologischen Daten die von Spark Energy Minerals Inc. stammen: Beau Nicholls, BSc (Geo) FAIG

Hinweis - Disclaimer

Diese Mitteilung ist eine Marketingmitteilung.

Diese Mitteilung wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt und stellt weder eine Empfehlung, Finanzanalyse noch eine Anlageberatung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) in Deutschland oder des Wertpapieraufsichtsgesetzes 2018 (WAG 2018) in Österreich dar. Sie dient der allgemeinen Information und richtet sich an erfahrene sowie risikobewusste Anleger.

Die hierin enthaltenen Informationen beruhen auf von bullvestor Medien GmbH als zuverlässig erachteten Quellen, jedoch kann keine Gewähr für deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität übernommen werden. Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Einschätzungen stellen die subjektive Meinung der Ersteller dar und können sich jederzeit ändern, ohne dass dies gesondert bekannt gegeben wird. Historische Wertentwicklungen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse, und solche Aussagen können erhebliche Unsicherheiten und Risiken beinhalten, weshalb tatsächliche Ergebnisse wesentlich von beschriebenen Szenarien abweichen können.

Anleger sollten vor jedem Investment ihre finanzielle Situation und ihre Risikotoleranz sorgfältig prüfen und gegebenenfalls eine unabhängige Beratung in Anspruch nehmen, nicht aber diese Mitteilung zur Grundlage einer Investmententscheidung machen.

Die folgende Offenlegung erfolgt ausschließlich aus Vorsichtsgründen und dient der Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen für den Fall, dass diese Mitteilung entgegen des ausdrücklichen obigen Hinweises dennoch als eine Anlageempfehlung aufgefasst werden sollte:

Identität des Verbreiters gemäß Art. 20 MAR iVm Art. 2 der delVO (EU) 2016/958

Diese Mitteilung wurde von Helmut Pollinger für die bullvestor Medien GmbH erstellt und von dieser veröffentlicht.

Offenlegung von Interessenkonflikten gemäß Art. 20 MAR iVm Art. 5 delVO (EU) 2016/958

Die bullvestor Medien GmbH handelt im Auftrag der Spark Energy Minerals Inc.* (WKN: A3EQSN) und erhielt für die Erstellung und Verbreitung dieser Mitteilung von der Spark Energy Minerals Inc.* (WKN: A3EQSN) eine Vergütung. Zudem besteht zwischen bullvestor Medien GmbH und der Spark Energy Minerals Inc.* (WKN: A3EQSN) eine laufende Geschäftsbeziehung.

Die Veröffentlichung dieser Mitteilung dient dazu, die Marktaktivität für die Aktie von Spark Energy Minerals Inc.* (WKN: A3EQSN) zu erhöhen, was wirtschaftliche Vorteile für den Auftraggeber der Veröffentlichung sowie verbundene Parteien mit sich bringt.

Aufgrund dieser angeführten Umstände liegen bei der bullvestor Medien GmbH Interessenskonflikte vor, weshalb die Objektivität der veröffentlichten Mitteilung nicht zugesichert werden kann. Anleger sollten die dargestellten Interessenkonflikte sowie das daraus resultierende Risiko einer Beeinflussung der Objektivität der Informationen, die in dieser Mitteilung enthalten sind, in ihre Anlageentscheidung einbeziehen.

Medieninhaber & Herausgeber:

bullVestor Medien GmbH

4300 Sankt Valentin, Gutenhofen 4

Tel: +43 7435 540 77

Firmenbuchnummer: FN 275279y

UID- Nummer: ATU 62435644

LEI: 549300IB9WNO0P0OFS60

Geschäftsführer/Alleingesellschafter: Helmut Pollinger

Verantwortlich für den Inhalt nach § 55 Abs. 2 RStV: Helmut Pollinger

Haftungsausschluss

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen.

Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie in Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen die bei bullVestor vorgestellten Aktien teilweise Währungsrisiken.

Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstigen Finanzprodukten ist - mit teils erheblichen - Risiken behaftet. Die Herausgeberin und Autoren der bullVestor-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater; deshalb lassen Sie sich bei ihren Anlageentscheidungen unbedingt immer von einer qualifizierten Fachperson (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen qualifizierten Berater Ihres Vertrauens) beraten.

Alle durch bullvestor veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit dieser Informationen und Daten kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Gleiches gilt für die in den Analysen und Markteinschätzungen von inult/bullvestor enthaltenen Wertungen und Aussagen; diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt. Eine Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Angaben ist ausgeschlossen.

Alle getroffenen Meinungsaussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung der Verfasser wider, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Es wird ausdrücklich keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass die in den bullvestor-Veröffentlichungen prognostizierten Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten

Enthaltene Werte: CA84652L2075