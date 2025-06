ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die Aktien von DHL von 37,50 auf 36,00 Euro gesenkt und die Papiere von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Der Zollgegenwind werde unterschätzt, schrieb Cristian Nedelcu in seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung. Gleichzeitig seien die mittelfristigen Erwartungen an das Express-Geschäft zu optimistisch. Am Markt würden die Aktien für günstig gehalten. Nedelcu sieht dies differenzierter./rob/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2025 / 05:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005552004

© 2025 dpa-AFX-Analyser