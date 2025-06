Bitcoin und Ethereum ziehen an - echter Trendwechsel oder nur ein kurzes Aufbäumen?

Der Kryptomarkt zeigt sich zum Wochenstart ungewohnt optimistisch. Bitcoin konnte nach dem jüngsten Test der psychologisch wichtigen Marke bei 100.000 wieder deutlich zulegen und zwischenzeitlich die Zone um 105.000 zurückerobern. Auch Ethereum profitierte von dieser Bewegung und notiert aktuell in einer engen Konsolidierungszone, die auf eine bevorstehende Richtungsentscheidung hindeutet. Doch wie nachhaltig ist dieser Anstieg wirklich?

BITCOIN IS IN THE RANGE FOR A FINAL MOVE TO A CYCLE PEAK.



Im kurzfristigen Chartbild deutet bei Bitcoin vieles auf eine klassische bullische Flaggenformation hin. Der erste Ausbruch über 102.000 hatte für frische Kaufdynamik gesorgt. Die darauffolgende Konsolidierung verlief flach und geordnet - ein typisches Muster nach einem impulsiven Anstieg. Sollte diese Formation nun nach oben aufgelöst werden, wären Preisziele im Bereich zwischen 106.500 und 108.600 realistisch. Darüber könnte sogar der Weg in Richtung 115.000 geebnet werden, was einem neuen Allzeithoch entsprechen würde.

Gleichzeitig mahnt der steile Anstieg zur Vorsicht. Die diagonale Trendlinie, die sich seit dem Ausbruch ausgebildet hat, erscheint technisch überdehnt. Eine gesunde Korrektur wäre daher nicht nur denkbar, sondern aus charttechnischer Sicht sogar wünschenswert. Kritisch würde es, wenn Bitcoin die Unterstützungszone bei 103.000 unterschreitet - in diesem Fall droht ein Rückfall in die Region um 92.000 bis 94.000, wo sich das sogenannte Bull Market Support Band befindet. Dieses Band hatte in der Vergangenheit mehrfach als Boden gedient und könnte auch diesmal als Auffangnetz fungieren.

Ethereum auf ähnlichem Kurs

Ethereum zeigt ein nahezu deckungsgleiches Bild. Auch hier lässt sich eine kleine Flaggenstruktur erkennen, die als bullisch interpretiert werden kann. Doch solange es nicht gelingt, ein neues lokales Hoch über der Zone bei 2.540 zu etablieren, bleibt das Risiko eines erneuten Rücksetzers bestehen. Fällt ETH unter die kurzfristige Unterstützung bei rund 2.300, könnte eine Korrektur bis in den Bereich um 1.800 bis 1.700 folgen.

Noch ist ein solches Szenario rein spekulativ - bisher fehlen klare Hinweise auf eine Trendwende nach unten. Im Gegenteil: Solange die Bullen die Kontrolle behalten und wichtige Supports verteidigen, überwiegt die Chance auf weiter steigende Kurse. Dennoch sollten Stop-Loss-Marken konsequent gesetzt und Gewinne abgesichert werden, um bei abrupten Kurswechseln nicht auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

Ein zusätzlicher Unsicherheitsfaktor sind die anstehenden Wirtschaftsdaten aus den USA. Neben dem Bruttoinlandsprodukt und den Inflationszahlen steht auch wieder eine Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell auf dem Programm. Der Markt rechnet mit erhöhter Volatilität - das Risiko von plötzlichen Fakeouts oder schnellen Richtungswechseln ist damit stark erhöht. Entsprechend wichtig ist es, flexibel zu bleiben und das technische Bild regelmäßig neu zu bewerten.

Parallel zu den Bewegungen bei den Top-Coins zeigt Solaxy (SOLX), als neuartige Layer-2-Lösung für das Solana-Ökosystem interessante Trading Möglichkeiten auf den DEX Märkten. Der Token wurde im Vorfeld über einen der größten Presales des Jahres finanziert - ganze 58 Millionen US-Dollar hatte das Projekt eingesammelt, gestern startete der Coin auf den dezentralen Börsen Rydium und Uniswap. Der Listenpreis lag knapp über dem Presale-Endpreis, was frühen Investoren ein Plus zum Start bescherte.

Die Nachfrage war schon am Start entsprechend hoch: Innerhalb der ersten Minuten nach Listing schoss das Handelsvolumen auf über 2 Millionen US-Dollar, während die Zahl der Tokenhalter inzwischen die Marke von 6.800 überschritten hat. Auf Plattformen wie Dexscreener trendete SOLX direkt auf Platz 2 - ein deutliches Zeichen für das Interesse der Community.

Besonders das ambitionierte Roadmap-Paket ist interessant:Schon am 7. Juli geht das Mainnet live, samt eigenem Blockexplorer. Nur eine Woche später folgt der Launch des hauseigenen DEX "Neptoon", und am 21. Juli startet das Launchpad "Igniter", mit dem Solaxy künftig eine zentrale Rolle im Solana-Meme-Coin-Ökosystem einnehmen möchte.

Grundsteine für Anstieg gelegt

Auch auf der technischen Seite liefert das Projekt ab. Die Ethereum-Solana-Bridge ist bereits aktiv, und ein umfangreiches Token-Burn-Programm hat die Umlaufmenge um fast 40 Prozent reduziert. Wer im Presale SOLX gestaked hatte, kann seine Belohnungen ab dem 30. Juni freischalten - mit bis zu 69 Prozent Rendite für 12 Monate warten akteuell im Staking.

Besonders spannend ist die Ankündigung von Listings auf zentralen Börsen. Zwar wurden keine Namen genannt, doch allein die Aussicht auf größere Handelsplattformen wie Binance oder OKX hat in der Vergangenheit bei vergleichbaren Projekten für deutliche Kurssprünge gesorgt.

Solaxy bringt alles mit, was ein erfolgreiches Layer-2-Projekt braucht - starke Technik, ein überzeugendes Launch-Setup und eine wachsende Community. Wer den Solana-Zug verpasst hat oder auf der Suche nach einem vielversprechenden Early-Stage-Projekt ist, könnte mit SOLX eine spannende Alternative finden. Jetzt handeln - direkt über die Website von Solaxy oder auf DEXs wie Uniswap.

