Wetzikon (ots) -Die Voicepoint AG, führende Anbieterin für Spracherkennungssoftware im Schweizer Gesundheitswesen, lanciert mit Voicepoint Xenon® eine neue cloudbasierte Plattform für medizinische Dokumentation. Die Lösung kombiniert Spracherkennung, Diktat und automatische Gesprächsaufzeichnung ("Ambient Scribe") in einem modularen Ansatz - abgestimmt auf die Anforderungen von Ärztinnen, Ärzten und medizinischem Fachpersonal. Der Launch erfolgt zu einem kritischen Zeitpunkt: Die administrative Belastung im Gesundheitswesen nimmt stetig zu. Voicepoint Xenon® begegnet diesem Trend mit einer ganzheitlichen Lösung, die Effizienz schafft, entlastet und gleichzeitig die hohen Standards in Bezug auf Datenschutz und Informationssicherheit gemäss schweizerischem Recht erfüllt.Alle relevanten Anwendungsfälle der medizinischen Dokumentation in einer Plattform vereintDie neue Plattform bringt bewährte Spracherkennungsfunktionen in einer App auf Smartphones, Tablets und Desktopgeräte. Dank einfacher Integration in bestehende Klinik- und Praxisinformationssysteme lässt sich die Dokumentation direkt in die klinischen Abläufe einbinden.Automatisierte Gesprächsdokumentation durch Ambient ScribeVoicepoint Xenon® bietet auch die automatische Aufzeichnung und Erstellung von Zusammenfassungen von Sprechstunden mittels Ambient Scribe. Das speziell für das Gesundheitswesen trainierte Sprachmodell des dänischen KI-Spezialisten Corti (https://www.corti.ai/) erstellt automatisch medizinisch relevante Zusammenfassungen von Sprechstunden. Diese sind flexibel anpassbar und in mehreren Sprachen verfügbar - darunter Deutsch, Französisch, Italienisch, Englisch sowie Schweizer Dialekte."Mit Voicepoint Xenon® setzen wir neue Standards für die medizinische Dokumentation", sagt Reto Heusser, Managing Director und Co-Founder der Voicepoint AG. "Im Mittelpunkt unserer Mission steht unser starkes Bekenntnis zu höchsten Qualitätsstandards - gepaart mit der strikten Einhaltung der Schweizer Datenschutzbestimmungen. Unsere Lösung vereinfacht nicht nur die Dokumentation, sondern gibt dem medizinischen Personal wertvolle Zeit für die Arbeit mit Patientinnen und Patienten zurück."Die wichtigsten Merkmale von Voicepoint Xenon® auf einen Blick:- Umfassende Abdeckung aller Anwendungsfälle der medizinischen Dokumentation- Modularer Plattformansatz, individuell auf die Bedürfnisse adaptierbar- Unabhängig des Betriebssystems- Speziell für das Gesundheitswesen entwickeltes LLM, powered by Corti- Einfache Integration in bestehende Klinik- und Praxisinformationssysteme- Hosting in der Schweizer Cloud- Erfüllung der hohen Ansprüche an Datenschutz und Informationssicherheit im Schweizer GesundheitswesenVerfügbarkeitVoicepoint Xenon® ist ab Sommer 2025 für bestehende und neue Kundinnen und Kunden erhältlich. Die Einführung wird nah begleitet - inklusive massgeschneiderter Beratung und technischer Unterstützung durch das Voicepoint-Team.Über VoicepointDie Voicepoint AG mit Sitz in Wetzikon ist die führende Anbieterin für Spracherkennungslösungen im Schweizer Gesundheitswesen. Mit 20 Jahren Erfahrung, eigenen Softwareentwicklungen, ISO-zertifiziertem Datenschutz, Cloud-Kompetenz sowie tiefem Verständnis für medizinische Prozesse schafft Voicepoint praxisnahe und verlässliche Lösungen. Dank der engen Zusammenarbeit mit ihren Kundinnen und Kunden leistet Voicepoint einen wichtigen Beitrag zur Digitalisierung und Entlastung des Gesundheitswesens - damit sich medizinische Fachpersonen auf das Wohlergehen der Patientinnen und Patienten konzentrieren können.Pressekontakt:Voicepoint AGE-Mail: marketing@voicepoint.chWeb: www.voicepoint.chOriginal-Content von: Voicepoint AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100102363/100932801