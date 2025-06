Brüssel (ots/PRNewswire) -Die Dstny Group, der führende europäische Anbieter von Geschäftskommunikationslösungen, gibt die Ernennung von Pieter Verstraeten zum Chief Revenue Officer (CRO) mit sofortiger Wirkung bekannt. Verstraeten bringt langjährige Erfahrung in den Bereichen Telekommunikation, Technologie und Strategie mit, um Dstnys skalierbares und nachhaltiges Wachstum in seinen europäischen Märkten zu erreichen.Um in die nächste Wachstumsphase einzutreten, ist es entscheidend, alle kommerziellen Funktionen unter einer gemeinsamen Strategie zu vereinen. Als CRO wird Pieter Verstraeten für alle umsatzgenerierenden Funktionen, insbesondere den Vertrieb und den Kundenerfolg, verantwortlich zeichnen. Verstraeten ist am Hauptsitz von Dstny in Belgien tätig und berichtet direkt an CEO Daan De Wever. Er wird eine wichtige Rolle bei der Integration der funktionsübergreifenden Zusammenarbeit spielen und will dafür sorgen, dass Wachstum zur Verantwortung aller Mitarbeitenden von Dstny wird."Ich freue mich sehr, Teil von Dstny zu werden und zum Aufbau eines Wachstumsmotors beizutragen, der sowohl ambitioniert als auch kundenorientiert ist", sagt Pieter Verstraeten, CRO der Dstny Group. "Mein Fokus wird darauf liegen, die verschiedenen Teams zu unterstützen, den Ansatz zu verfeinern und die Strategie in Ergebnisse umzusetzen."Bevor er zu Dstny kam, arbeitete Verstraeten als Chief Strategy Officer bei einem führenden Technologieunternehmen, wo er für die strategische Umsetzung und Transformation verantwortlich war. Zuvor war er über zehn Jahre bei Proximus in verschiedenen Go-to-Market- (GTM) und strategischen Funktionen tätig. Mit seiner umfangreichen Erfahrung in der Skalierung großer und internationaler Organisationen wird er nun die GTM-Teams von One Dstny durch ihre nächste Entwicklungsphase führen."Da wir in die nächste Wachstumsphase eintreten, ist es unerlässlich, alle kommerziellen Aktivitäten im Rahmen einer einzigen übergreifenden Strategie gemeinsam auszurichten und zu optimieren. Die Schaffung der CRO-Position spiegelt einen klaren Fokus innerhalb der gesamten Dstny Group auf kommerzielle Leistung, Kundenerfahrung und operative Exzellenz wider", erklärt Daan De Wever, CEO der Dstny Group. "Mit seiner umfassenden Erfahrung in den Bereichen Strategie und Wachstum, kombiniert mit seinem Hintergrund in Technologie und Telekommunikation, wird Pieter als Mitglied des Managementteams der Dstny Group helfen, das Umsatzwachstum zu beschleunigen, den Kundennutzen zu verbessern und die Akquisitionskosten zu senken."Informationen zu Dstny Dstny lässt hybrides Arbeiten Realität werden, indem es die Unternehmenskommunikation über alle Grenzen hinweg vereinfacht - Geräte, Standorte, Teams und Anwendungen. Unsere Lösungen kombinieren eine auf Mobilgeräte ausgerichtete Architektur mit patentierter Technologie, um Sprache, Video und Messaging nahtlos in geschäftskritische Tools zu integrieren.Mit unserer KI-gestützten Plattform und der weltweit führenden Microsoft Teams-Integration ermöglichen wir es über vier Millionen Nutzerinnen und Nutzern in mehr als 80 Märkten, mühelos mit Kolleginnen und Kollegen und Kunden in Kontakt zu treten, unabhängig davon, von wo sie arbeiten.Dstny hat seinen Hauptsitz in Brüssel und beschäftigt über 1.000 Mitarbeitende in sieben europäischen Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter www.dstny.com.christian.hed@dstny.comKontakt:Christian Hed - CMO, Dstnychristian.hed@dstny.comTel.: +46707187603Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2714836/Pieter_Verstraeten_CRO_Dstny.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1927871/Dstny_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/dstny-group-ernennt-pieter-verstraeten-zum-chief-revenue-officer-um-nachhaltiges-wachstum-zu-beschleunigen-302486550.htmlOriginal-Content von: Dstny, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162276/6061573