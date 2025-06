Berlin/Frankfurt (ots) -Vielfalt am Arbeitsplatz und an Hochschulen ist kein Selbstläufer - sie braucht Struktur, Strategie und Verbindlichkeit. Genau hier setzen die neuen audit beruf&vielfalt (https://berufundfamilie.de/auditierung-unternehmen-institutionen-hochschule/audit-beruf-vielfalt) und audit hochschule&vielfalt (https://berufundfamilie.de/auditierung-unternehmen-institutionen-hochschule/audit-hochschule-vielfalt)an: Als erste umfassende Zertifizierung zum Thema Vielfalt ermöglichen sie Unternehmen, Institutionen und Hochschulen, Vielfalt gezielt zu managen und nachhaltig in der Organisationskultur zu verankern - unabhängig von Branche, Größe oder Ausrichtung.Die Audits wurden gemeinsam von der berufundfamilie Service GmbH und der Charta der Vielfalt e.V. entwickelt. Ziel ist es, eine vielfaltsorientierte Personal- und Organisationsentwicklung strategisch anzugehen und konkrete Maßnahmen für ein inklusives Arbeits- oder Studienumfeld umzusetzen.Strukturierter Prozess mit spürbarem MehrwertDer Auditierungsprozess dauert ca. 3 Monate und beinhaltet unter anderem eine Statusanalyse sowie Kulturbilderhebung, Workshops zur Vielfaltsstrategie, Managementgespräche und die Erstellung eines konkreten Handlungsprogramms. Am Ende steht die Begutachtung durch ein prominent mit Vertreter:innen aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Verbänden besetzten Kuratorium der berufundfamilie Service GmbH und - bei erfolgreichem Abschluss - ein Zertifikat mit dreijähriger Gültigkeit. Die Umsetzung der Maßnahmen wird regelmäßig überprüft, Weiterentwicklungen sind im Rahmen einer Re-Auditierung möglich.Vielfalt wirksam machenOliver Schmitz, Geschäftsführer der berufundfamilie Service GmbH, die die Auditierungen durchführt, erklärt: "Wie können Unternehmen, Institutionen und Hochschulen die Vielfalt ihrer Beschäftigten und Studierenden als Motor ihrer Organisationsentwicklung nutzen? Was bringt wirklich an den Bedarfen ausgerichtete vielfaltsorientierte Maßnahmen? Unsere Antwort - nämlich die gemeinsame der Charta der Vielfalt e.V. und der berufundfamilie Service GmbH - darauf ist das audit beruf&vielfalt und das audit hochschule&vielfalt, die Instrumente, mit denen alle Organisationsformen und -größen nicht nur den personalpolitischen Anforderungen der Zeit gerecht werden, sondern die ihnen echten Fortschritt sichern."Auch Cawa Younosi, Geschäftsführer der Charta der Vielfalt e.V. - Deutschlands größter Initiative für Vielfalt in der Arbeitswelt - unterstreicht die Relevanz des neuen Angebots: "Vielfalt braucht mehr als gute Absichten - sie braucht klare Strukturen, konkrete Ziele und verbindliche Verantwortlichkeiten. Gerade jetzt, in einer Zeit, in der Diversity, Equity und Inclusion zunehmend unter Druck geraten, ist es wichtiger denn je, Haltung zu zeigen und Vielfalt strategisch zu verankern. Genau hier setzen das audit beruf&vielfalt und das audit hochschule&vielfalt an: Sie machen Vielfalt nicht nur sichtbar, sondern auch steuerbar - und damit wirksam. Gemeinsam mit der berufundfamilie Service GmbH haben wir ein Instrument geschaffen, das Organisationen in stürmischen Zeiten Orientierung und Stabilität bietet."Vielfalt langfristig verankern - mit messbarem MehrwertDas Audit ist bewusst mehrstufig angelegt: Organisationen können alle drei Jahre eine Folgezertifizierung durchlaufen. So entwickeln sie ihre vielfaltsorientierte Personalpolitik oder ihre Arbeits- und Studienbedingungen gezielt weiter. Dabei lassen sich neue Schwerpunkte setzen - etwa in einzelnen Diversity-Dimensionen.Ziel der berufundfamilie Service GmbH und der Charta der Vielfalt e. V. ist es, mit dem Audit eine vielfaltsorientierte Organisations- und Führungskultur zu stärken. Denn nur in einem Umfeld, das Vielfalt anerkennt und fördert, können Mitarbeitende und Studierende ihr Potenzial entfalten. Der Nutzen für Organisationen ist klar: Sie steigern ihre Attraktivität als Arbeitgebende oder Bildungsort - und können somit Fachkräfte und Talente besser gewinnen und binden.Die berufundfamilie Service GmbH geht auf eine 1998 von der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung ins Leben gerufene Initiative zurück und verfügt nunmehr über eine über 25-jährige Expertise in der Prozessbegleitung und Organisationsentwicklung. Als Dienstleister und Think Tank unterstützt sie Unternehmen, Institutionen und Hochschulen bei der Gestaltung einer attraktiven, modernen Arbeits- und Studienwelt, in der die individuellen Bedürfnisse der Beschäftigten/ Studierenden, die Belange des Teams und die betrieblichen Anforderungen in Balance miteinander sind. Ihr zentrales Angebot ist das audit berufundfamilie bzw. das audit familiengerechte hochschule, welche Organisationen nutzen, um ihre familien- und lebensphasenbewusste Personalpolitik bzw. ihre familiengerechten Arbeits-, Forschungs- und Studienbedingungen systematisch und nachhaltig zu gestalten. Das audit berufundfamilie und das audit familiengerechte hochschule stehen unter der Schirmherrschaft von Bundesfamilienministerin Karin Prien. Gemeinsam mit der Charta der Vielfalt e.V. trägt sie das audit beruf&vielfalt sowie das audit hochschule&vielfalt - die Instrumente der Strategie- und Organisationsentwicklung für den Auf- und Ausbau eines ganzheitlichen und nachhaltigen Vielfaltsmanagements. Mit ihren qualifiziertenBerater:innen zeigt sie sich für die Durchführung der Auditierungen verantwortlich.www.berufundfamilie.deDie Charta der Vielfalt ist Deutschlands größte Arbeitgebendeninitiative zur Förderung von Vielfalt in der Arbeitswelt. 