EQS-News: SEVEN PRINCIPLES AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis

SEVEN PRINCIPLES startet solide ins Jahr 2025



24.06.2025 / 09:36 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





SEVEN PRINCIPLES startet solide ins Jahr 2025 Köln, 24. Juni 2025. Die SEVEN PRINCIPLES AG (7P), ein deutsches IT-Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen mit Fokus auf der Digitalisierung von Geschäftsprozessen ist erneut solide ins neue Jahr 2025 gestartet. Das in Transformation befindliche Unternehmen konnte gemäß nicht auditierter Quartalsergebnisse im ersten Quartal 2025 einen leicht gewachsenen Konzernumsatz von rd. 17,8 Mio. EUR (Q1/2024: rd. 17,4 Mio. EUR) sowie einen Rohertrag von rd. 9,9 Mio. EUR (Q1/2024: rd. 10,4 Mio. EUR) erzielen. Das EBIT von rd. 0,6 Mio. EUR (Q1/2024: rd. 0,5 Mio. EUR) konnte gegenüber dem Vorjahr ebenfalls leicht gesteigert werden. Über die SEVEN PRINCIPLES AG Enabling Your Digital Business: Für die SEVEN PRINCIPLES AG mit dem Hauptsitz in Köln heißt das, an Ihrer Seite zu stehen und Ihre digitalen Geschäftsmodelle zu realisieren. Mit rund 360 Kolleginnen und Kollegen an mehreren Standorten in Deutschland und ganz Europa sorgen wir für innovative IT-Lösungen und begleiten Sie bei Ihrer digitalen Transformation. Pressekontakt: SEVEN PRINCIPLES AG

Helgrid Jenne

Telefon: 0221-92007-0

ir@7p-group.com Disclaimer Wichtiger Hinweis: Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Diese Mitteilung stellt keinen Wertpapierprospekt dar. Diese Mitteilung und darin enthaltenen Informationen sind nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt.



24.06.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com