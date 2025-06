EQS-Media / 24.06.2025 / 09:54 CET/CEST

Der neue Investment-Podcast mit Christian Schneider-Sickert und Florian Adomeit - ab sofort auf Spotify , Apple Podcasts , Amazon Music und YouTube . Berlin, 24. Juni 2025 - Was machen die führenden Profi-Anleger anders als klassische Privatanleger? Warum setzen sie historisch auf Anlageklassen wie Private Equity und Venture Capital statt nur auf den MSCI World? Wie gelingt es ihnen, langfristig erfolgreich zu sein und was können ambitionierte Privatanleger von den besten der Branche lernen? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt von "That's Smart Money", dem neuen Videopodcast präsentiert von Christian Schneider-Sickert, Gründer und CEO von LIQID, und Florian Adomeit, Investor und Co-Founder von Amber by Dealcircle. Mehr Wissen, mehr Chancen: Für alle, die verstehen wollen, wie das Smart Money denkt Alle zwei Wochen sprechen die beiden Gastgeber mit führenden Köpfen der Investmentwelt - von Family-Office-Veteranen bis zu Tech-Investoren und Private-Equity-Managern - über die Denkweise und Strategien des "Smart Money". Sie analysieren die Deals hinter den großen Schlagzeilen, ordnen Marktentwicklungen ein und zeigen praxisnah, wie professionelle Anleger strukturiert, diversifiziert und langfristig Vermögen aufbauen. Im Fokus stehen dabei nicht kurzfristige Börsentrends, sondern die Prinzipien nachhaltiger Kapitalanlage: strategisches Denken, Zugang zu exklusiven Anlagen - und ein Blick auf die Wertschöpfung jenseits der Aktienmärkte. In den ersten Folgen sprechen Christian Schneider-Sickert und Florian Adomeit unter anderem mit Tech-Investor Philipp Klöckner über die beeindruckende Entwicklung des Traditionskonzerns Birkenstock unter Investor L Catterton sowie mit Florian Heinemann, Gründungspartner von Project A Ventures, über die Finanzierung von Wachstumsunternehmen und die Voraussetzungen für erfolgreiches Investieren in Venture Capital. Christian Schneider-Sickert erklärt: "In Deutschland halten Privatanleger noch immer große Summen kaum verzinst auf der Bank - dabei könnten sie ihr Vermögen deutlich profitabler investieren." Laut einer repräsentativen Umfrage des Bankenverbands nennt rund ein Drittel der Nicht-Anleger mangelndes Wissen als Hauptgrund für ihre Zurückhaltung. "Genau diese Wissenslücke schließen wir mit 'That's Smart Money'. Wer diversifiziert und kosteneffizient mit dem richtigen Portfolio investiert, kann langfristig deutlich besser abschneiden als nur auf das Sparbuch zu setzen", so der LIQID-Gründer. Für alle, die smarter investieren wollen Florian Adomeit erklärt: "Wir zeigen, wie Privatanleger die Strategien von Family Offices und Großinvestoren erfolgreich für ihre eigene Geldanlage adaptieren können und entmystifizieren Anlageklassen wie Private Equity und Venture Capital. Der Podcast richtet sich an alle, die ihr Finanzwissen vertiefen und ihr Portfolio intelligent diversifizieren möchten - vom erfahrenen Anleger bis zum ambitionierten Einsteiger." Die Gastgeber Florian Adomeit ist bekannt aus Formaten wie "Ohne Aktien Wird Schwer" oder "Alles Coin, Nichts Muss" und steht für klare Analysen von Geschäftsmodellen, Deals und Markttrends. Als Investor und Co-Founder von AMBER by DEALCIRCLE kennt er die Welt der Private Markets aus erster Hand. Er ist zudem ein passionierter Investor, der sein Wissen gern teilt: Sein Buch "Ohne Aktien Wird Schwer" ist ein Bestseller. Christian Schneider-Sickert ist Gründer und CEO des digitalen Vermögensverwalters LIQID. Seit 2016 verfolgt er mit LIQID die Mission, es erfolgreichen Menschen zu ermöglichen, so zu investieren wie die führenden Großanleger der Welt. Der Podcast ist ab sofort verfügbar. Neue Folgen erscheinen im Zwei-Wochen-Rhythmus auf Spotify , Apple Podcasts , Amazon Music und YouTube . Über LIQID: LIQID ist ein bankenunabhängiges Wealth-Tech-Unternehmen mit Standorten in Berlin und München, das anspruchsvollen Privatanlegern eine Vermögensverwaltung auf Family-Office-Niveau zugänglich macht. Mit einem verwalteten Vermögen von über 3,5 Milliarden Euro bietet LIQID exklusive Anlagelösungen, die bisher nur Smart-Money-Investoren, wie institutionellen Anlegern oder Hochvermögenden offenstanden. Neben einem individuellen Wealth Management ab 100.000 Euro umfassen diese professionell kuratierte Portfolios aus den weltweit führenden Private-Equity- oder Venture-Capital-Fonds. Seit 2024 bietet das Unternehmen mit LIQID Private Equity NXT Privatanlegern bereits ab 10.000 Euro - inklusive Sparplan - Zugang zu exklusiven Co-Investments gemeinsam mit den führenden Private-Equity-Fonds. Ein Jahr nach Auflage konnte NXT ein Volumen von 200 Millionen Euro übertreffen - und ist damit einer der wachstumsstärksten ELTIFs in Europa. Hinter dem Unternehmen stehen unter anderem Partner wie HQ Trust, das Multi-Family-Office der Familie Harald Quandt, und die LGT, eine Privatbank im Besitz der Fürstenfamilie von Liechtenstein. Die Financial Times kürte LIQID 2024 und 2025 zu einem der am schnellsten wachsenden Unternehmen Europas. Seit 2017 wurde das Unternehmen vom Wirtschaftsmagazin Capital und dem Ranking-Institut firstfive AG jährlich für seine Vermögensverwaltung ausgezeichnet.

