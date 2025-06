EQS-Media / 24.06.2025 / 09:51 CET/CEST

HPW Metallwerk: Erfolgreiches Geschäftsjahr 2024/2025 mit deutlicher Umsatzsteigerung Umsatz steigt von 158,2 Mio. EUR im Jahr 2023/2024 auf jetzt 183,4 Mio. EUR, starkes Wachstum vor allem im E-Mobility-Bereich

Hohe Nachfrage nach innovativen Hightech-Drähten für E-Mobility-Anwendungen

Weitere internationale Expansion, vor allem in den US-amerikanischen Markt geplant Linz, 24. Juni 2025 - Die HPW Metallwerk GmbH (HPW), ein Hersteller von Hochleistungskupferdrähten für E-Mobility, Windkraft und weitere industrielle Anwendungen, legt seine nicht-testierten Geschäftszahlen 2024/2025 (1. April 2024 bis 31. März 2025) vor und berichtet über eine positive Unternehmensentwicklung. Demnach konnte HPW seinen Konzernumsatz deutlich von 158,2 Mio. EUR im Jahr 2023/2024 auf 183,4 Mio. EUR steigern. Im Automotive Bereich stieg der Umsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr um mehr als 44 % auf 93,3 Mio. EUR. Insbesondere das Kernsegment für E-Mobility-Anwendungen hat HPW im zurückliegenden Jahr weiter ausgebaut: So lag der Anteil am Gesamtumsatz in diesem Bereich bei 50,9 %. Die positive Geschäftsentwicklung ist vor allem auf die starke Nachfrage nach innovativen Hightech-Drähten zurückzuführen, die in Elektromotoren der der neuesten Generation, sowie als Verbindungselemente zwischen Elektromotor und Batteriesystem verbaut werden. Isolierte Stromschienen aus Kupfer oder Aluminium von HPW sind formstabil und somit gewichts- und platzsparend. Damit können die Drähte eng verbaut werden, wodurch eine höhere Leistung und Effizienz innerhalb des Motors erreicht werden kann. Eine spezielle Kunststoffisolation ermöglicht höhere Spannungsniveaus und macht die Drähte deutlich belastbarer. Hochleistungsdrähte von HPW tragen auf diese Weise zu deutlich schnelleren Ladyzyklen bei und sie unterstützen die Weiterentwicklung elektrischer Nutzfahrzeuge. Im Berichtszeitraum konnte HPW zudem einen weiteren marktführenden internationalen OEM als Kunden für die Produktion von PEEK-isolierten Flachdrähten gewinnen. Diese werden in Elektromotoren der neuesten Generation zum Einsatz kommen. Die unterschiedlichen Großserienaufträge für die Flachdrähte starten bereits 2025 mit einer Laufzeit von mehreren Jahren. HPW hat in den ersten Monaten des laufenden Kalenderjahres 2025 bereits wichtige, operative Meilensteine erfolgreich umgesetzt: So hat HPW zur weiteren Forcierung der Wachstumsstrategie eine Kapitalerhöhung positiv abgeschlossen (siehe Corporate News vom 16. April 2025). Noch in diesem Jahr sollen Produktionsstraßen im neuen Werk in Garsten ihren Betrieb aufnehmen. Für das laufende Geschäftsjahr plant HPW darüber hinaus auch international weiter zu expandieren und erwartet auch 2025/2026 eine deutliche Umsatz- und Ergebnissteigerung. Thomas Marek, CFO von HPW: "Die sehr positiven Finanzkennzahlen belegen sowohl den Erfolg unserer Wachstumsstrategie als auch die Qualität unserer hochwertigen Produkte." Harald Lackner, CSO von HPW: "Wir sind in einem stark wachsenden Zukunftsmarkt aktiv und wollen diese starke Marktposition auch auf internationaler Ebene ausweiten. Die Erschließung des US-amerikanischen Marktes mit dem Aufbau eines lokalen Werks ist dabei ein wichtiger Meilenstein."

Über HPW HPW, High Performance Wires, ist ein Technologieunternehmen, das Schlüsselkomponenten für die globale Energiewende entwickelt und produziert. Die Kupfer-Hochleistungsdrähte von HPW werden überwiegend in der E-Mobility und im Bereich der erneuerbaren Energien eingesetzt. Die Produkte zeichnen sich durch hohe Effizienz, Belastbarkeit und Langlebigkeit aus und erhöhen so beispielsweise den Wirkungsgrad von Elektromotoren und das Schnellladen in der E-Mobility. HPW ist ein weltweit etablierter Partner für Kunden - darunter große globale OEMs sowie Tier-1-Zulieferer - in über 50 Ländern. Dabei verfügt HPW über die entsprechenden Kapazitäten, um die stetig steigende globale Nachfrage nach Hochleistungsdrähten zu bedienen. Auf Basis patentierter Technologie und stetiger Innovation erreicht HPW fortwährend weitere Performancevorteile und erschließt zusätzliche Anwendungsmöglichkeiten für seine Produkte. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Linz, Österreich. www.hpwires.com Pressekontakt edicto GmbH Ralf Droz / Svenja Liebig Tel.: +49 (0)69-905505-54 E-Mail: HPW@edicto.de

Emittent/Herausgeber: hpw Metallwerk GmbH

Schlagwort(e): Finanzen



Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.