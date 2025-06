EQS-Media / 24.06.2025 / 09:57 CET/CEST

CMDC (BCI-Gruppe) aus Saudi-Arabien erteilt thyssenkrupp nucera einen wichtigen Auftrag für die Erweiterung einer Chlor-Alkali-Anlage in Jubail Saudi-Arabiens größtes privates Chemieunternehmen beauftragt thyssenkrupp nucera mit der Erweiterung seiner Chlor-Alkali-Anlage in Jubail

Die Membrantechnologie des Elektrolyse-Spezialisten überzeugte CMDC (Teil der BCI-Gruppe) durch hohe Energieeffizienz und Umweltstandards

Auftragsvolumen von rund 15 Millionen Euro für die aktuellen Erweiterungsarbeiten an der Chlor-Alkali-Anlage in der Industriezone Jubail

Langjährige Zusammenarbeit zwischen CMDC und thyssenkrupp nucera Dortmund/Mailand, 24. Juni 2025 - thyssenkrupp nucera hat einen neuen Auftrag im Bereich Chlor-Alkali-Technologie erhalten. Die Chemical Marketing and Distribution Company (CMDC), Teil der Basic Chemical Industries Company (BCI), hat thyssenkrupp nucera mit der Umsetzung der nächsten Ausbaustufe ihrer Chlor-Alkali-Anlage in Jubail Industrial City beauftragt. Der international führende Anbieter von Elektrolysetechnologien wird seine energieeffiziente und umweltfreundliche Membrantechnologie liefern. BCI ist eines der größten Chemieunternehmen im Königreich Saudi-Arabien und seit 2008 an der saudischen Börse (TASI) notiert. Der Auftrag im Wert von rund 15 Millionen Euro umfasst die Lieferung und Bereitstellung von Ausrüstung, Ersatzteilen und Ingenieurdienstleistungen für die Erweiterung der Produktion. Durch den Einsatz der neuesten BM2.7-Einzelelementgeneration von thyssenkrupp nucera profitieren Chemieanlagen von einer verbesserten Energieeffizienz und Leistung durch innovative, energiesparende Konstruktionselemente. In den letzten fünf Jahrzehnten hat sich BCI mit Hauptsitz in Dammam zu einem der führenden privaten Chemieunternehmen des Königreichs entwickelt, das eine Vielzahl von Branchen mit organischen und anorganischen Spezialchemikalien und technischen Dienstleistungen beliefert. Die Zusammenarbeit zwischen BCI und thyssenkrupp nucera besteht seit mehr als zehn Jahren. Im Jahr 2013 unterzeichnete BCI seinen ersten Vertrag mit den Vorgängern von thyssenkrupp nucera für die Chlor-Alkali-Anlage in Dammam, gefolgt von einem weiteren Vertrag im Jahr 2017 für die erste Phase des Jubail-Projekts. Die Anlage produziert Natronlauge, Natriumhypochlorit, Salzsäure und flüssiges Chlor für den lokalen Markt, den Export und spezielle Anwendungen wie Chlor für die Wasseraufbereitung. "BCI ist ein sehr erfolgreiches Chemieunternehmen, das mit unserer hochmodernen Chlor-Alkali-Membrantechnologie seine Marktposition weiter ausbaut. Der neue Auftrag in Jubail ist ein weiterer Meilenstein in unserer langjährigen und erfolgreichen Partnerschaft mit BCI in Saudi-Arabien", sagt Dr. Gerhard Henssen, CEO von thyssenkrupp nucera Italy SRL.

Fotos

Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie Fotos benötigen. Medienanfragen: Rita Syre

Senior Media Relations Manager

Telefon: +49 174 161 86 24

E-Mail: rita.syre@thyssenkrupp-nucera.com

Investorenanfragen: Dr. Hendrik Finger

Head of Investor Relations

Telefon: +49 231 229 724 347

E-Mail: hendrik.finger@thyssenkrupp-nucera.com



Über thyssenkrupp nucera: thyssenkrupp nucera bietet weltweit führende Technologien für hocheffiziente Elektrolyseanlagen. Das Unternehmen verfügt über umfassende Expertise in der Planung, Beschaffung und Errichtung elektrochemischer Anlagen. Seine Erfolgsbilanz umfasst mehr als 600 erfolgreich installierte Projekte mit einer Gesamtleistung von über 10 Gigawatt. Die Chloralkali-Elektrolyseanlagen von thyssenkrupp nucera ermöglichen erhebliche Einsparungen bei den Baukosten und bieten eine schnelle, einfache und kostengünstige Montage. thyssenkrupp nucera hat im Juli 2023 erfolgreich einen Börsengang durchgeführt und ist Mitglied des SDAX der Frankfurter Wertpapierbörse. www.thyssenkrupp-nucera.com Über Basic Chemical Industries (BCI): Basic Chemical Industries (BCI) wurde 1973 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Dammam, Saudi-Arabien. Das Unternehmen ist ein führender Hersteller und Lieferant von chemischen Produkten in den Ländern des Golf-Kooperationsrats (GCC). BCI ist seit 2008 an der saudischen Börse (TASI) notiert und hat sich zu einem der führenden Anbieter von Grund- und Spezialchemikalien im Königreich entwickelt. Mit über 400 Mitarbeitern und einer jährlichen Produktionskapazität von mehr als 350.000 Tonnen bedient das Unternehmen mehr als 2.000 Kunden in Schlüsselbranchen wie Petrochemie, Wasseraufbereitung, Farben und Lacke, Lebensmittelverarbeitung und Fertigung. BCI betreibt hochmoderne Produktionsanlagen in Industrial Jubail und ist darüber hinaus in Industrial Yanbu, Dammam, Jeddah, Riad und Dubai vertreten. Das diversifizierte Portfolio umfasst Kernsegmente wie Grundchemikalien, Industriechemikalien, Klebstoffe, Polyurethansysteme, Wasseraufbereitungslösungen und Auftragsfertigungsdienstleistungen. BCI genießt einen hervorragenden Ruf für Qualität, Innovation und Sicherheit und unterhält strategische Partnerschaften mit weltweit führenden Unternehmen wie Huntsman und Henkel. Das Unternehmen hat sich der Nachhaltigkeit, der Arbeitssicherheit und der Förderung nationaler Talente im Einklang mit der Vision 2030 Saudi-Arabiens verschrieben. Dieses Engagement spiegelt sich in seinem Markenversprechen wider: "Chemistry with Assurance" Weitere Informationen finden Sie unter: www.bci.sa



Ende der Pressemitteilung



Emittent/Herausgeber: thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA

Schlagwort(e): Unternehmen



24.06.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com