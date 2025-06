Frankfurt am Main (ots) -Die DFL Deutsche Fußball Liga und die DFL Stiftung verlängern ihre Partnerschaft mit der Sporthilfe bis mindestens 2030 und setzen sich damit weiter gemeinsam für Deutschlands beste Nachwuchsathletinnen und -athleten ein.Neben einer finanziellen Förderung der sogenannten "Nachwuchselite" ist vor allem die persönliche Entwicklung der jungen Athletinnen und Athleten zentraler Bestandteil der Unterstützung, die sie erfahren - damit Talente des Sports ihre Potenziale entfalten und zu inspirierenden Vorbildern werden können. Die Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland schreibt Spitzensportlerinnen und -sportlern eine Vorbildfunktion zu, insbesondere in Bezug auf Werte wie Leistungsfähigkeit, Miteinander und Fairness.DFL-Geschäftsführer Marc Lenz sagt: "Unsere starke Partnerschaft mit der Sporthilfe ist gelebte Solidarität innerhalb der deutschen Sportfamilie. Der Fußball erzielt in unserem Land aufgrund des großen gesellschaftlichen Interesses sehr hohe Reichweiten. Diese nutzen wir, um auch auf die Persönlichkeiten anderer Sportarten und deren Leistungen aufmerksam zu machen. Darüber hinaus möchten wir insbesondere jungen Talenten durch die geleistete Unterstützung ermöglichen, sich auf ihren Sport konzentrieren zu können."Franziska Fey, Vorstandsvorsitzende der DFL Stiftung, sagt: "Wir freuen uns sehr auf die nächste gemeinsame Etappe mit der Sporthilfe. Denn egal, ob beim Fußball, Bobfahren oder Turnen: Durch Sport können insbesondere junge Menschen wichtige Kompetenzen für ihre Zukunft entwickeln. Mit unserer Förderung unterstützen wir die Nachwuchselite-Athletinnen und -Athleten dabei, das Beste aus sich herauszuholen - im Sport und darüber hinaus. Sie sollen die Möglichkeit haben, ihre Träume zu leben und zu Vorbildern der nächsten Generation zu werden."Karin Orgeldinger, Vorständin Athletenförderung der Sporthilfe, erklärt: "Die von der Sporthilfe geförderten Athletinnen und Athleten stehen als Vorbilder für Leistung, Fairplay und Miteinander. Mit der Neuausrichtung der Sporthilfe-Förderung mit Beginn des Jahres wurde die Nachwuchsförderung weiter gestärkt. Die Nachwuchselite-Förderung ist ein zentraler Baustein des Förderkonzepts, denn sie honoriert herausragende Leistungen bereits in jungen Jahren und gibt den Talenten Mut und für den Spitzensport notwendige Kompetenzen, ihren erfolgreich eingeschlagenen Weg weiterzugehen."Karsten Petry, im Vorstand der Sporthilfe verantwortlich für die Bereiche Marketing, Vertrieb und Events, führt fort: "Wir freuen uns deshalb sehr, dass wir die jahrelange Partnerschaft mit der DFL und der DFL Stiftung erneut um fünf Jahre verlängern können. Als Premium-Partner der Sporthilfe engagieren sie sich damit auch zukünftig in besonderem Maße für die Vielfalt des Sports in Deutschland und begleiten unsere Talente auf dem Weg zu internationalen Spitzenleistungen. Dafür sind wir als Sporthilfe und im Namen der geförderten Athletinnen und Athleten sehr dankbar."Seit den Olympischen Spielen in Peking 2008 unterstützen DFL, DFL Stiftung und Sporthilfe gemeinsam Talente aus mehr als 50 Sportarten. Kern der Kooperation ist die von der DFL Stiftung finanzierte Nachwuchselite-Förderung der Sporthilfe.Zwei Mal im Jahr laden DFL Stiftung und Sporthilfe die geförderten Athletinnen und Athleten zu Nachwuchselite-Treffen mit Aktivprogramm und Workshops zur Persönlichkeitsentwicklung ein. Hinzu kommen ergänzende Angebote, wie Webinare zu unterschiedlichen Themen. Mit öffentlichen Aktionen ergänzen DFL und DFL Stiftung die finanzielle Unterstützung und geben Sportlerinnen und Sportlern regelmäßig eine Bühne - beispielsweise durch TV-Spots, die bei den Medienpartnern der Bundesliga und 2. Bundesliga zu sehen sind. DFL Stiftung und Sporthilfe setzen sich zudem aktiv für den Schutz von Athletinnen und Athleten ein, sodass sie in einem sicheren Umfeld ihr Potenzial voll entfalten können.Pressekontakt:Stiftung Deutsche SporthilfeYannick WenigOtto Fleck-Schneise 860528 Frankfurt am MainTel: 0151-11313776E-Mail: yannick.wenig@sporthilfe.deInternet: www.sporthilfe.deOriginal-Content von: Sporthilfe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51413/6061612