Der deutsche Leitindex hat am gestrigen Montag 0,4% auf 23.269 Punkte abgegeben. Rückblick: Leichterer Wochenstart für die heimischen Blue Chips - nachdem die Kurse zuletzt zu einer Gegenreaktion angesetzt hatten, konnte der deutsche Leitindex am gestrigen Montag zunächst nicht an die positiven Tendenzen vom Wochenschluss (+1,3%) anknüpfen. ...

