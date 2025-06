Ikea steigt in den boomenden Markt für Balkonkraftwerke ein. In Kooperation mit dem schwedischen Energieunternehmen Svea Solar bietet der Möbelkonzern "DIY-Solarlösungen" an, die auch Nicht-Profis installieren können sollen. Die Erhöhung der Leistungsgrenzen, steuerliche Vorteile sowie Reduzierung von Meldepflichten haben in Deutschland einen Boom bei Balkonkraftwerken ausgelöst. Aktuell sollen hierzulande rund eine Million Geräte installiert sein. ...

