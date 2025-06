MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich weiter verbessert und den höchsten Wert seit über einem Jahr erreicht. Das Ifo-Geschäftsklima legte im Juni um 0,9 Punkte auf 88,4 Punkte zu, wie das Ifo-Institut am Dienstag in München mitteilte. Das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer stieg den sechsten Monat in Folge und erreichte den höchsten Wert seit Mai 2024. "Die deutsche Wirtschaft schöpft langsam Zuversicht", kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest das Umfrageergebnis.

Volkswirte hatten einen Anstieg des Ifo-Index erwartet, aber im Schnitt nur auf 88,0 Punkte. Die Umfrage unter rund 9.000 Unternehmen zeigte bei der Bewertung der aktuellen Lage kaum eine Verbesserung. Die Erwartungen an die künftigen Geschäfte werden hingegen deutlich besser eingeschätzt.

Besonders stark hat sich die Stimmung im Bereich Dienstleistungen verbessert. In den Industriebetrieben hat sich das Geschäftsklima hingegen nur leicht aufgehellt./jkr/jsl