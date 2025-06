DJ PTA-News: Axenio AG: Dr. Helmut Uhl wird in den Vorstand berufen

München (pta000/24.06.2025/09:59 UTC+2)

AXENIO AG, München, 24.06.2025 - Der Aufsichtsrat der AXENIO AG hat Herrn Dr. Helmut Uhl mit Wirkung zum 24.06.2025 in den Vorstand berufen. In seiner neuen Funktion wird Herr Dr. Uhl seine langjährige internationale Führungserfahrung in die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens einbringen.

Dr. Helmut Uhl verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der pharmazeutischen Industrie und hat zahlreiche leitende Positionen bei namhaften Unternehmen wie Sanofi, Aventis, Qiagen, Lonza und Engelhard Arzneimittel bekleidet. Seine Schwerpunkte liegen in der Leitung strategischer Produktionsstandorte, globaler Qualitäts- und Operationsfunktionen sowie der erfolgreichen Umsetzung von Transformations- und Effizienzprogrammen.

Zuletzt war Dr. Uhl als COO und Operations Director bei Engelhard Arzneimittel tätig. Davor verantwortete er unter anderem als Site Director den Insulin-Produktionsstandort Frankfurt bei Sanofi und leitete als Global Project Director internationale Produktionsprojekte. Internationale Erfahrung sammelte er unter anderem bei Einsätzen in Brasilien und Großbritannien.

Dr. Uhl promovierte in Pharmazeutischer Chemie an der Universität Heidelberg und studierte zuvor Pharmazie an der Universität Regensburg.

Die AXENIO AG heißt Dr. Helmut Uhl herzlich willkommen und wünscht ihm viel Erfolg in seiner neuen Rolle.

Kontakt für Rückfragen: AXENIO AG Maximilianstr. 32 80539 München

Telefon: +49 89 - 6003 7544 E-Mail: info@axenio.com

