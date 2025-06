Stralsund (ots) -Am Samstag, den 28. Juni 2025, öffnet die Bundeswehr in Stralsund ihre Türen für alle Interessierten! Von 10:00 bis 17:00 Uhr lädt die Marinetechnikschule (MTS) in Parow nach sechs Jahren Pause wieder zu einem besonderen Tag ein - unter dem bundesweiten Motto "Wir sind da".Dieses Jahr findet das Event auf der historischen Hafeninsel in Stralsund statt - mitten im Herzen der Stadt und in zentraler Lage. Besucherinnen und Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm, das spannende Einblicke in Ausbildung, Technik und den Alltag der Streitkräfte bietet. Der Tag der Bundeswehr bietet an diesem Tag eine einzigartige Gelegenheit, moderne militärische Ausbildung hautnah zu erleben.Neben dynamischen Vorführungen, technischen Exponaten und Präsentationen aller Teilstreitkräfte stehen auch persönliche Gespräche mit Soldatinnen und Soldaten im Mittelpunkt der Veranstaltung.Ein besonderes Highlight ist die Vereidigung und das feierliche Gelöbnis der Rekruten der MTS auf dem Alten Markt - ein bewegender Moment, der zeigt, dass die Bundeswehr fest in der Gesellschaft verwurzelt ist. Der Generalinspekteur der Bundeswehr, General Carsten Breuer, wird auch vor Ort sein und bei der Vereidigung eine Festrede halten. Anschließend wird in er sich in das Goldene Buch das Hansestadt Stralsund eintragen. Des Weiteren werden aber auch die ausstellenden Truppenteile die Möglichkeit bekommen, ein zwei Worte mit dem höchsten Militär der Bundeswehr wechseln zu können."Wir laden alle Bürgerinnen und Bürger ein, mit uns ins Gespräch zu kommen, unsere Technik zu erleben und unsere Motivation kennenzulernen", sagt Kapitän zur See Braband, Kommandeur der Marinetechnikschule.Das Programm umfasst unter anderem:- Open Ship auf einer Korvette und eines Tenders im Stralsunder Hafen- Fahrzeug- und Geräteschau des Deutschen Heeres und der Luftwaffe- Vorführungen aus der Ausbildung- Einblicke in den Arbeitsalltag der Soldaten und Soldatinnen- Informationsstände zu Karriere und Bildung innerhalb der Bundeswehr- Familienfreundliche Aktionen und ein vielfältiges gastronomisches AngebotHintergrundinformationenDer Tag der Bundeswehr 2025 wird gleichzeitig an insgesamt zehn Standorten bundesweit durchgeführt. Ziel ist es dabei, Transparenz zu schaffen, den Dialog mit der Bevölkerung zu suchen, zu stärken und um vorrangig junge Menschen über eine Karriere in den Streitkräften zu informieren und damit gewinnen zu können.Hinweise für die PresseMedienvertretende sind zu der Veranstaltung und anschließendem Pressetermin "Wir sind da" - Tag der Bundeswehr in Stralsund mit dem Generalinspekteur der Bundeswehr" eingeladen.Termin: Samstag, den 28. Juni 2025, 10-17 UhrOrt: Hafeninsel Stralsund, Hafenstr. 11, 18439 StralsundProgramm:10:00 Uhr Eröffnung Tag der Bundeswehr10:15 Uhr Schiffssicherungsvorführung auf der Korvette "Magdeburg"10:45 Uhr Flying Display mit Sea Lynx11:30 Uhr Platzkonzert Stabsmusikkorps der Bundeswehr12:00 Uhr Übertragung der Rede des Bundesministers der Verteidigung12:30 Uhr Flying Display Marineflieger13:15 Uhr Flying Display mit Sea Lynx13:45 Uhr Präsentation der Heeresinstandsetzungslogistik14:00 Uhr Liveübertragung aus dem UNIFIL Einsatz15:00 Uhr Vereidigung und Feierliches Gelöbnis auf dem Alten Markt mit dem Generalinspekteur der Bundeswehr Carsten Breuer, Minister Pegel und dem OB der Hansestadt Dr. Alexander BadrowAnschl. Eintrag ins Goldene Buch HST und Gästebuch MTS im Rathaus15:30 Uhr Vorstellung Taucherdienst in der MarineGanztags diverse Kleinvorführungen17:00 Uhr Ende der VeranstaltungPresstermin Generalinspekteur der Bundeswehr:Ca. 16:35-16:50 Uhr Pressestatement, Ort: Im Leinenbereich der Korvette "Magdeburg"Anmeldung Pressetermin Generalinspekteur: Medienvertretende werden gebeten, sich mit dem beiliegenden Anmeldeformular bis Donnerstag, den 26. Juni 2025, 20 Uhr, beim Presse- und Informationszentrum per E-Mail zu akkreditieren.Weitere Informationen folgen regelmäßig über die offiziellen Kanäle der Bundeswehr sowie auf www.tagderbundeswehr.de.Pressekontakt:Presse- und Informationszentrum MarineAußenstelle WarnemündeTelefon: 0381-636-2170E-Mail: markdopizastwarnemuende@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum Marine, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/67428/6061677