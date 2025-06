Bank-Volkswirte hatten mit einem Aufwärts im Juni um 0,5 gegenüber dem Vormonat gerechnet, Tatsächlich wurden es 0,9 auf 88,4 Punkte - ein Zuwachs zum 6. Mal in Folge. Das meldete soeben das ifo-Institut. Dass der Sub-Index zur aktuellen Lage nicht eben weit aufwärts sprang (von 86,1 auf 86,2 Zähler), ist verständlich, auch wenn der Bundeskanzler mehr Vertrauen in die Wirtschaft statt Misstrauen zeigen will: Zu viele Baustellen liegen noch immer brach, trotz viel Geld für Rüstung und Infrastruktur. Immerhin legte der Sub-Index zu den Erwartungen der kommenden sechs Monate nun um 1,7 auf 90,7 Punkte zu.



Annerose Winkler



Der Deutsche Unternehmerbrief



www.bernecker.info



Publikationen der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH lesen Sie unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!









© 2025 Bernecker Börsenbriefe