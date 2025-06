Hamburg (ots) -Die Mobil Krankenkasse unterstützt als Sponsoring-Partner das künstlerische Projekt dein körper ist genug der Berliner Fotografin und Aktivistin Caro Gugu. Die Ausstellung wird im Rahmen von drei Berliner Festivals - 48 Stunden Neukölln, Lollapalooza und Whole Festival - mit großformatigen Fotografien, Performances und Diskussionsformaten präsentiert. Ziel ist es, gesellschaftliche Schönheitsideale zu hinterfragen, Körpervielfalt sichtbar zu machen und zu einem gesunden Umgang mit dem eigenen Körper zu ermutigen.Das Projekt ist Teil eines wachsenden öffentlichen Diskurses über Selbstbild, mentale Gesundheit und Körperakzeptanz. Es greift damit auch Themen auf, die in den Präventionsangeboten der Krankenkassen verankert sind. Die Mobil Krankenkasse erstattet im Rahmen des § 20 SGB V zertifizierte Präventionskurse - zum Beispiel zu Achtsamkeit, Bewegung, Ernährung oder Stressbewältigung. Diese sollen Menschen von jung bis alt dabei unterstützen, gesunde Lebensgewohnheiten zu entwickeln - ohne Druck, aber mit realistischen Zielen und positiver Motivation."Für uns als Krankenkasse sind ein nachhaltig gesundes Körperbewusstsein und ein achtsamer Umgang mit dem eigenen Körper, losgelöst von Schönheitsidealen oder gesellschaftlichen Erwartungen, wichtige Präventionsthemen. Kunst und Kultur schaffen Räume, in denen unterschiedliche Perspektiven sichtbar werden. Genau deshalb unterstützen wir das Projekt dein körper ist genug: Es regt zum Nachdenken und zu einem respektvollen Miteinander an und bringt Menschen ins Gespräch", berichtet Emre Schilder, Referent für Marketing/Kommunikation bei der Mobil Krankenkasse.Mit ihrem Engagement möchte die Mobil Krankenkasse den Blick dafür öffnen, dass Gesundheit mehr ist als optische körperliche Fitness. Sie beginnt bereits bei der Art, wie wir über uns selbst denken und mit unserem Körper umgehen. Interessierte können die Ausstellung an folgenden Terminen besuchen: 48h Neukölln Festival - 27.-29.06.2025 I Lollapalooza Berlin - 12.-13.07.2025 I Whole Festival - 18.-21.07.2025. Mehr über die erstattungsfähigen Gesundheitskurse der Mobil Krankenkasse erfahren Sie hier (https://mobil-krankenkasse.de/unsere-leistungen/gesundheitskurse-und-reisen.html).Pressekontakt:Mobil KrankenkassePressestelleConstanze KwastTelefon: 040 3002-870E-Mail: pressestelle@mobil-krankenkasse.deOriginal-Content von: Mobil Krankenkasse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/53836/6061748