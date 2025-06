© Foto: Isai Hernandez - imageBROKER.com

Die Waffenruhe zwischen Israel und dem Iran sorgt für deutliche Kursgewinne an den Märkten. Der TA-35 und der DAX verzeichnen deutliche Steigerungen, während der Schekel so stark zulegt wie seit 2023 nicht mehr.Die Finanzmärkte in Israel reagierten mit deutlichen Kursgewinnen auf das Zustandekommen einer Waffenruhe mit dem Iran. Nach der offiziellen Bestätigung des Waffenstillstands verzeichneten Aktien, Anleihen und die Landeswährung teils kräftige Zugewinne und zählten damit zu den Top-Performern unter den Schwellenländern. Der Leitindex TA-35 der Tel Aviver Börse stieg zeitweise um 1,4 Prozent und setzte damit seine Erholungsrally fort. Bereits im Juni hatte das Börsenbarometer deutlich …