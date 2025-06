DJ Nato will kritische Engpässe bei Rohstoffversorgung beseitigen

Von Cristina Gallardo

DOW JONES--Die Nato hat sich darauf geeinigt, Engpässe in den Lieferketten, insbesondere bei kritischen Rohstoffen, die den Aufbau der Verteidigungsindustrie gefährden, zu ermitteln und zu beheben. Das 32 Nationen umfassende Sicherheitsbündnis teilte mit, dass es Workshops zum Austausch von Fachwissen und zur Behebung von Engpässen in der Lieferkette veranstalten und Empfehlungen zur Behebung von Engpässen bei zwölf kritischen Rohstoffen aussprechen werde. Dazu gehören Aluminium, Gallium, Germanium und Graphit, die alle für die Herstellung von Kampfflugzeugen und Kampfpanzern benötigt werden.

Die Nato-Bündnispartner würden den Aufbau multinationaler Vorräte an bestimmten kritischen Rohstoffen prüfen und die Erforschung potenzieller Ersatzstoffe vorantreiben, so das Bündnis in einem aktualisierten Aktionsplan für die Rüstungsproduktion, der während des jährlichen Nato-Gipfels in Den Haag veröffentlicht wurde.

Die Nachfrage nach kritischen Rohstoffen ist seit der groß angelegten russischen Invasion in der Ukraine im Februar 2022 gestiegen, was Europa dazu veranlasste, die Waffenproduktion zu erhöhen. Europa verfügt über relativ wenige Produzenten kritischer Rohstoffe.

China hat eine beherrschende Stellung bei der weltweiten Produktion und Raffinierung vieler kritischer Rohstoffe inne und deckt mehr als die Hälfte des Bedarfs der Europäischen Union.

Als Vergeltung für die US-Ausfuhrbeschränkungen für fortschrittliche Halbleitertechnologien verhängte Peking Ausfuhrbeschränkungen für einige kritische Mineralien wie Gallium und Germanium, die für fortschrittliche Waffensysteme, Halbleiter und elektrische Batterien unerlässlich sind.

Die Nato einigte sich auch darauf, Hindernisse für den Transfer von Waffen und Munition zwischen den Verbündeten zu beseitigen und die Einführung neuer Technologien und sogenannter Dual-Use-Technologien, die sowohl militärisch als auch zivil genutzt werden können, zu beschleunigen.

June 24, 2025 04:57 ET (08:57 GMT)

