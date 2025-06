München (ots) -Ab 28. Juni 2025 in der ARD Mediathek und am 2. Juli um 23:15 Uhr im ErstenDer Fußball der Frauen in Deutschland ist populär wie nie zuvor - für die Nationalspielerinnen des DFB bedeutet das neue Chancen, aber auch wachsenden Druck. In der ARD-Dokumentation "Shootingstars" gewähren Jule Brand, Giulia Gwinn und Sjoeke Nüsken exklusive Einblicke in ihr Leben als Fußballprofis. So sind die Kameras hinter den Kulissen eines lange geheim gehaltenen Vereinswechsels, auf dem Dach des Münchner Olympiastadions und beim großen London-Derby dabei. Es geht um den Umgang mit schmerzhaften persönlichen Rückschlägen, um Vorbildfunktion, die Bedeutung von Beziehungen und Freundschaften sowie die Herausforderungen durch die gestiegene Popularität. Und wenn die Nationalspielerinnen von langen Partynächten und morgendlichen Besuchen von Dopingkontrolleuren berichten, ist deutlich zu spüren, wie die Drei auch abseits des Platzes wirklich ticken.Nach den Rücktritten erfahrener Spielerinnen wie der langjährigen Kapitänin Alexandra Popp stehen Brand, Gwinn und Nüsken für die nächste Generation der Nationalmannschaft, die nach zwölf Jahren erstmals wieder einen Europameistertitel gewinnen will. Sportschau-Autorin Inka Blumensaat hat die drei Fußballerinnen auf ihrem Weg zur UEFA Frauen-EM 2025 in der Schweiz exklusiv begleitet.Mehr zum Inhalt der Doku und den Protagonistinnen gibt es hier (https://story.ndr.de/em-der-frauen-2025/index.html). Außerdem steht der Film bereits für akkreditierte Journalisten im Vorführraum (https://presse.daserste.de/Shootingstars-102.html) zur Vorab-Sichtung zur Verfügung. Die Federführung für "Shootingstars" und für die Übertragungen von der UEFA Frauen-EM 2025 liegt beim Norddeutschen Rundfunk.Pressekontakt:ARD Sportkoordination, Swantje Lemenkühler,Tel. 089/55 89 44 780, E-Mail: swantje.lemenkuehler@ard.deundNDR Presse und Kommunikation,E-Mail: presse@ndr.de, Tel.: 040 - 4156 2300Original-Content von: ARD Mediathek, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153003/6061815