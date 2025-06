Metzingen (ots) -+++ 4NE1 ("For Anyone") als autonom operierender humanoider Roboter präsentiert +++ Unterstützung der Menschen in der Industrie, im Haushalt und in der Werkstatt +++ Dank des NEURA Omnisensors können Mensch und Roboter erstmals sicher zusammenarbeiten +++ 4NE1 steht damit für nicht weniger als die nächste technische Revolution - und ist ab sofort bestellbar (erste Auslieferungen in 2025)Mit dem 4NE1 (sprich "For Anyone") bringt NEURA Robotics den fortschrittlichsten autonom-operierenden humanoiden Roboter auf den Markt. Ob beim Ausräumen der Spülmaschine oder beim Zusammenlegen von T-Shirts - 4NE1 unterstützt Menschen bei allen täglichen Aufgaben und Pflichten. Der Roboter kann Handwerkern auf Baustellen und in Werkstätten zur Hand gehen oder in der industriellen Produktion komplexe Aufgaben übernehmen. Er hilft damit perspektivisch, den Fachkräftemangel abzufedern. Erste Auslieferungen des 4NE1 sind in diesem Jahr geplant.4NE1 ist nicht weniger als die nächste technische Revolution. "Kognitive und humanoide Roboter sind 'the next big thing' - nach dem Auto, Computer und Smartphone. Es dauert nicht mehr lange, bis Roboter jedem Menschen den Alltag erleichtern, ob im Privaten oder im Job", sagt David Reger, Gründer und CEO von NEURA Robotics. "Mit dem Humanoiden 4NE1 und unserem Haushalts- und Serviceroboter MiPA beginnt ein neues Kapitel für NEURA und für die Welt: Roboter, die mitdenken und mitarbeiten. Mit unseren neuen Produkten machen wir kognitive Robotik erstmals für alle greifbar - und starten die nächste Tech-Revolution - made in Germany."Kräftig, sensitiv, dauerhaft einsatzfähig: neuer Standard für HumanoideMit dem NEURA Omnisensor wird eine neue Stufe der sicheren Mensch-Roboter-Kollaboration erreicht: Mit Hilfe der patentierten Technik kann 4NE1 Menschen von Objekten zuverlässig unterscheiden, sie erkennen und sein Verhalten dynamisch an die jeweilige Situation anpassen.Er kommt ohne Schutzkäfig aus und verfügt über eine kognitive Intelligenz, die es ihm ermöglicht, seine Umgebung eigenständig wahrzunehmen, Entscheidungen zu treffen und aus Erfahrungen zu lernen. Damit wird erstmals ein sicheres, direktes Miteinander von Mensch und Roboter möglich.Der Omni-Sensor ist nicht der einzige technische Meilenstein des 4NE1 im Vergleich zu bisherigen humanoiden Robotern:- Revolutionäre Haut: 4NE1 verfügt über eine "Artificial Skin". Die patentierte NEURA Robotics-Technologie wird erstmals auf einem Roboter eingesetzt. Sie imitiert Eigenschaften der menschlichen Haut und kann Berührungen spüren, kurz bevor diese tatsächlich erfolgen. Damit ist ein weiterer Schritt auf dem Weg zu einer menschennahen Interaktion mit Robotern getan. Der Sensor wird als Tinte aufgedruckt und lässt sich daher auf beliebige 3D-Flächen aufbringen.- Mehr Hebekraft: Der elektrische humanoide Roboter kann über die Kraft in den Knien und Gelenken bis zu 100 kg heben. Bezogen auf die Hände erreicht der 4NE1 eine Hebekraft von 10 kg.- Immer einsatzbereit: Der 4NE1 ist 24/7 einsatzfähig. Möglich wird dies durch zwei Akkus auf seinem Rücken, die ihn mit Strom versorgen.- Umgebungswahrnehmung: Durch umfassende Sensorik (7 Kameras, LIDAR, NEURA Omnisensor und Microphone-Array) kann 4NE1 seine Umgebung besonders präzise wahrnehmen.Neuraverse: Das Ökosystem der kognitiven RobotikEntscheidend für die Entwicklung unterschiedlicher Fähigkeiten wie Bügeln, Schrauben oder Aufräumen ist das Neuraverse - das offene und lernende Robotik-Ökosystem. Es dient nicht nur zur Vernetzung von Robotern, sondern ermöglicht über einen App-Store-Ansatz die einfache Entwicklung, Verteilung und Implementierung von Roboter-Anwendungen.Im Neuraverse teilen Roboter ihre Lernerfahrungen aus realen Anwendungsfällen. Was ein Roboter kann, lernen alle anderen mit. Dadurch entsteht ein intelligentes Netzwerk, durch das Innovationskraft, Sicherheit und Effizienz enorm steigen. Zugleich können Entwickler, Unternehmen und Spezialisten eigene Module und Applikationen einbringen und verkaufen - ein demokratischer Innovationsmotor für die Robotik.Innovationen eigenständig entwickelt"Die humanoide Robotik der Zukunft kommt aus Deutschland. Wir sind stolz darauf, alle maßgeblichen Teile und technischen Lösungen bei NEURA Robotics selbst zu entwickeln und zu produzieren. NEURA ist das erste Unternehmen, das kognitive und humanoide Roboter in den Massenmarkt bringt", sagt NEURA Robotics-Gründer und CEO David Reger.Um eine effiziente Produktion von 4NE1 zu ermöglichen, hat NEURA Robotics die Produktionsmethode "NEURA Hive" entwickelt: Ähnlich wie bei einem Bienenstock wird ein Multi-Arm-Roboter den humanoiden Roboter montieren. NEURA macht damit die humanoide Robotik erstmals skalierbar. Reger erläutert: "Ein Roboter, der von Robotern gebaut wird: Was für einige wie Science-Fiction klingt, ist für uns der Beginn einer neuen industriellen Ära. Mit dem NEURA Hive schaffen wir eine Produktionsmethode, bei der viele Roboterarme gewissermaßen mit einem gemeinsamen Gehirn arbeiten. Dadurch läuft die Produktion unseres humanoiden Roboters maximal effizient und automatisiert."Zu sehen ist 4NE1 derzeit auf der Automatica in München (24. bis 27. Juni 2025), Halle B4. Zudem steht er auf den Messeständen von Schaeffler Special Machinery und Schunk, mit denen NEURA Robotics jeweils eine strategische Partnerschaft eingegangen ist.Weitere Informationen und Bildmaterial zum Download: https://neurarobotics.px.media/share/1750665406dyeltqdh9E0ok4/mediaÜber NEURA RoboticsNEURA Robotics wurde 2019 von David Reger gegründet, um relevante Innovationslücken zu schließen und das Zeitalter der kognitiven Robotik zu begründen. Die vielfach preisgekrönten Innovatoren aus Metzingen verfolgen über die gesamte Produktpalette hinweg - von Industrie- bis Haushaltsroboter - einen strikten "One-Device"-Ansatz. Dahinter verbirgt sich die Idee vom Smartphone mit Armen und Beinen, das sämtliche zentrale Komponenten und Sensoren für physische künstliche Intelligenz in einem Gerät vereint. Mit dem "Neuraverse" schafft das Unternehmen die Voraussetzung für den iPhone-Moment in der Robotik und schließt die Lücke zwischen Technologie und Menschlichkeit. Grundlegende kognitive Fähigkeiten, Sicherheits- und Betriebssystem sowie eine partneroffene Entwicklungsumgebung ermöglichen die Skalierung von Robotik-Anwendungen in nie dagewesener Form. Ein wachsendes Angebot von Apps und autonomes Lernen eröffnen Robotern jeglicher Bauform ein weites Einsatzfeld im gesellschaftlichen Alltag sowie bisher unerreichte Flexibilität und Kosteneffizienz in der Automatisierung.Das um NEURA entstehende Robotics Hub zieht viele internationale Marktführer an. So hat NEURA Robotics Partnerschaften mit Kawasaki Robotics, Omron Robotics and Safety Technologies, Delta Electronics und anderen führenden Herstellern etabliert.Alle für diesen Erfolg erforderlichen Innovationen und technologischen Komponenten, einschließlich der KI, werden von NEURA Robotics selbst entwickelt. Dadurch konnten neue Maßstäbe bei physischer KI, Präzision und Sicherheit gesetzt werden. Kognitive Roboter von NEURA können sehen, hören und haben einen Tastsinn. Sie handeln völlig autonom und lernen aus Erfahrung.Zur Automatica 2025 präsentiert NEURA die dritte Generation des humanoiden Allzweckroboters 4NE1. Zudem bringt NEURA mit MiPA den weltweit ersten kognitiven Haushalts- und Serviceroboter auf den Markt.