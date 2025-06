Berlin (ots) -Die Bundesnotarkammer wird vom 2. bis 4. Oktober 2025 den 31. Weltkongress des Notariats in Berlin ausrichten. Diese bedeutende Veranstaltung bringt Notarinnen und Notare aus der ganzen Welt, führende Köpfe aus Wissenschaft, Staat und Wirtschaft sowie die interessierte Öffentlichkeit zusammen, um über aktuelle Entwicklungen und die Zukunft des notariellen Berufsstandes zu diskutieren und sich zu vernetzen.Die Teilnehmenden dürfen sich auf Grußworte unter anderem von Justizministerin Dr. Stefanie Hubig, Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Prof. Dr. Stephan Harbarth, sowie der Senatorin für Justiz und Verbraucherschutz des Landes Berlin, Dr. Felor Badenberg, freuen.Unter dem Leitthema "Das Notariat im Wandel | Neue Technologien - Neue Aufgaben" widmet sich der Kongress den dynamischen Herausforderungen und Chancen, denen sich der Berufsstand in einer sich zunehmend wandelnden und digitalen Welt gegenübersieht. An den ersten beiden Kongresstagen wird über folgende Themen diskutiert:- "Neue IT-Tools | Neue Horizonte: Notare im Mittelpunkt eines zukunftsfähigen digitalen Systems"- "Nichtstreitige Gerichtsbarkeit: Neue Aufgaben im Dienste der Bürger"Die Veranstaltung bietet eine einzigartige Plattform für den Austausch über rechtliche und technische Herausforderungen sowie mögliche Lösungen für die Zukunft. Diskutiert wird, wie das Notariat seine wachsenden Aufgaben bei der Förderung effizienter und bürgernaher Rechtsfindung im digitalen Zeitalter bestmöglich erfüllen kann.Den Abschluss am dritten Kongresstag bildet ein Forum mit dem Thema "Die Werte des kontinentalen Rechts - Schutz, Prävention, Befriedung", welches die Bedeutung der vorsorgenden Rechtspflege durch Notarinnen und Notare unterstreicht.Abwechslungsreiche Abendveranstaltungen, darunter ein Cocktailempfang im InterContinental Hotel und ein Festabend in der traditionsreichen Arminiusmarkthalle, runden das Programm ab.Unmittelbar vor dem Kongress finden vom 28. September bis 1. Oktober 2025 die institutionellen Sitzungen der Internationalen Union des Notariats (UINL) statt. Die Arbeit der UINL konzentriert sich auf die Stärkung der fundamentalen Prinzipien des lateinischen Notariats und die Förderung internationaler Zusammenarbeit zur Festigung und Weiterentwicklung des Berufsstandes. Während der institutionellen Sitzungen kommen Delegierte der 92 Mitgliedsnotariate zusammen, um aktuelle Themen zu erörtern und internationale Projekte voranzutreiben.Weitere Informationen und Ticketbuchung unter: https://www.uinlberlin2025.com/.Pressekontakt:Hülya ErbilPressesprecherin der BundesnotarkammerTelefon: 030-3838660E-Mail: presse@bnotk.deOriginal-Content von: Bundesnotarkammer Berlin, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/61304/6061821