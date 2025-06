Bonn (www.anleihencheck.de) - In dieser Woche werden eine Reihe neuer US-Immobiliendaten veröffentlicht (Verkauf bestehender Häuser am Montag; Verkauf neuer Häuser und Baugenehmigungen am Mittwoch), so die Analysten von Postbank Research.Es würden schwache Zahlen erwartet, da die Wohnungsbestände auf einem Fünfjahreshoch lägen. Nach zwei Jahren, in denen der Verkauf von Eigenheimen aufgrund der hohen Zinsen einen historischen Tiefstand erreicht habe, dürfte sich der Wohnimmobilienmarkt jedoch ab Ende des zweiten Halbjahres 2025 dank niedrigerer Hypothekenzinsen erholen, sobald die US-Notenbank beginnen werde, die Zinsen zu senken (die Prognosen von Postbank Research würden von -100 Basispunkten bis Juni 2026 ausgehen). Die Widerstandsfähigkeit des Arbeitsmarktes und das Lohnwachstum seien für den Sektor ebenfalls positiv. Am Dienstag veröffentliche das Conference Board die Daten zum Verbrauchervertrauen für Juni. Es sei daran erinnert, dass der Index im Mai von 85,7 auf 98,0 gestiegen sei. Das sei auf einen besseren Index der gegenwärtigen Lage zurückzuführen gewesen, der sich auf die Einschätzung der aktuellen Geschäfts- und Arbeitsmarktlage durch die Verbraucher stütze. Der Konsens erwarte diesen Monat erneut einen Anstieg (Index von 98 auf 99,5). Eine weitere Gelegenheit, die aktuelle Verbraucherstimmung zu überprüfen, biete sich am Freitag mit dem endgültigen Wert des Verbrauchervertrauens der University of Michigan (die ersten Daten hätten einen moderaten Anstieg auf 60,5 gezeigt). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...