München (ots) -Kurz vor der Sommerpause wird es dramatisch in Lüneburg: Wer bekommt das Sorgerecht für Baby Olivia? Kann Arthur Svenja endlich beweisen, dass er Verantwortung übernehmen kann? Mit Folge 4191 läuten die "Roten Rosen" ihre Pause ein - voraussichtlich zu sehen am 27. Juni 2025 im Ersten.Mit vielen offenen Fragen verabschieden sich die Rosen über den Sommer von der Bildfläche. Julius und Simon kämpfen um Olivia, Arthur kehrt aus Estland zurück und möchte Svenja endlich beweisen, dass er es ernst meint - mit seinem Job und mit ihr. Kann Svenja ihm glauben oder hat sie ihr Herz sowieso schon längst an Mika verloren? Nebenbei versucht Victoria ihre Kaiser-Dynastie in Lüneburg zu vergrößern und Gunter vom Verkauf des Hotels zu überzeugen. Und was bahnt sich zwischen Toni und Noah an? Ist das Wahre Liebe? Fragen über Fragen, auf die es Anfang September Antworten gibt.Bonus-Videos und Überraschungen in der ARD MediathekWährend in Lüneburg die Dreharbeiten für die Staffel 24 auf Hochtouren laufen, können sich die Rosen-Fans auf viele zusätzliche Videos in der ARD Mediathek freuen - und sogar schon einen Blick auf den neuen Cast werfen! Auch in den Sozialen Medien warten täglich neuer Content und viele Überraschungen. Voller Spannung geht es dann mit neuen Folgen ab dem 1. September 2025 im Ersten weiter.ardmediathek.de/roterosenFotos über www.ardfoto.de