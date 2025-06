BERLIN (dpa-AFX) - Finanzminister Lars Klingbeil hat die im Bundeshaushalt eingeplanten hohen Schulden verteidigt. Es sei wichtig, jetzt Geld in die Hand zu nehmen, damit die Wirtschaft wachse. "Ich glaube, dass nichts teurer ist als der Stillstand in den letzten Jahren", sagte Klingbeil. Für ihn sei die schwarze Null "kein Wert an sich", wenn damit Brücken und Schulen vergammelten und die Bundeswehr vernachlässigt werde. "Anders als für manchen Amtsvorgänger ist das für mich kein besonderer Wert, wenn ich das Geld behalte und es nicht ausgeben kann und wenn ich merke, dass im Land nichts vorangeht", sagte Klingbeil./tam/DP/stw