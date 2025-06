FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert der Aktien von Brenntag von 58 auf 53 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Trotz einiger Vorbereitungen sei noch keine Entscheidung über eine Aufspaltung des Chemikalienhändlers gefallen, und aktuell seien deren Vorteile auch nicht ersichtlich, schrieb Peter Spengler in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Zudem habe das operative Ergebnis (Ebita) im ersten Geschäftsquartal die Markterwartungen verfehlt und dürfte im laufenden Jahr nur das untere Ende der Zielspanne erreichen. Ab 2026 könnte Brenntag erstmals zumindest indirekt vom geplanten, 500 Milliarden Euro schweren Infrastrukturpaket der Bundesregierung profitieren/rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2025 / 10:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2025 / 11:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A1DAHH0

© 2025 dpa-AFX-Analyser