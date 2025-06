© Foto: Jakub Porzycki - picture alliance

Nach Tagen geopolitischer Eskalation sorgt die Waffenruhe für einen Kurssprung an den Kryptomärkten. Bitcoin und Altcoins legen kräftig zu!Die Kurse am Kryptomarkt explodierten am Montagabend, nachdem US-Präsident Donald Trump auf Truth Social erklärte, dass Iran und Israel einer vollständigen Waffenruhe zugestimmt hätten. Bitcoin (BTC) durchbrach in der Folge erneut die psychologisch wichtige Marke von 105.000 US-Dollar und notierte zuletzt bei 105.330 US-Dollar, ein Plus von über 3,7 Prozent in den letzten 24 Stunden (Stand: 12:00 Uhr MESZ). Die überraschende Ankündigung brachte binnen Minuten neues Momentum in den Markt, der zuvor unter den Auswirkungen geopolitischer Spannungen massiv …