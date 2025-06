Ab heute läuft die Zeichnungsfrist für den bevorstehenden Brainlab-IPO. Am 3. Juli will der Münchner Anbieter von Software für Medizintechnik auf dem Frankfurter Parkett debütieren. Mit bis zu 2,1 Milliarden Euro wird das Unternehmen dabei bewertet. Bis zum 1. Juli will Brainlab bis zu 5,2 Millionen Aktien in einer Preisspanne von 80 bis 100 Euro verkaufen. Das Emissionsvolumen würde damit bei bis zu 520 Millionen Euro liegen. 160 bis 200 Millionen Euro sollen dabei dem Unternehmen selbst zufließen. ...

