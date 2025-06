Frankfurt am Main (ots) -Dr. h.c. Andreas Westerfellhaus verstärkt mit sofortiger Wirkung die Geschäftsführung der Truecare GmbH und verantwortet dort die Unternehmensentwicklung und Kommunikation. Zugleich erweitert das Unternehmen seine Akademie für die Qualifizierung internationaler Fachkräfte (ITA) mit Ulrike Steinecke: Sie wird die Verantwortung für den Aufbau des Geschäftsbereichs Physiotherapie übernehmen. Truecare ist auf die nachhaltige Gewinnung, Qualifizierung und Integration internationaler Fachkräfte für Gesundheitseinrichtungen spezialisiert.Der ehemalige Staatssekretär und Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung Dr. h.c. Andreas Westerfellhaus wird die Entwicklung von Truecare und das Engagement für die Gewinnung internationaler Pflegefachkräfte intensiv unterstützen. Zuvor waren er und Ulrike Steinecke dem Unternehmen bereits als Mitglieder des wissenschaftlichen Beirats eng verbunden. "Mit Andreas Westerfellhaus gewinnen wir einen herausragenden Experten der Gesundheitsbranche und engagierten Fürsprecher einer sicheren und qualifizierten Gesundheitsversorgung in unserer Gesellschaft ", sagt Benjamin Nabert, Gründer und CEO von Truecare. "Er versteht die Bedürfnisse beider Seiten genau: die Herausforderungen der Einrichtungen im Gesundheitswesen und die Belange der Menschen, die hier eine neue berufliche Heimat suchen. Beides lässt sich nur gemeinsam denken. Wir freuen uns daher sehr, unsere Zusammenarbeit in neuer Form fortzusetzen."In den nächsten Jahrzehnten werden dem deutschen Gesundheitssystem mehrere Hunderttausend Fachkräfte fehlen. Besonders das Ausscheiden der Boomer-Generation aus dem Arbeitsmarkt erhöht den Druck auf die Arbeitgeber. Um eine stabile und hochwertige Versorgung zu sichern, sind internationale Fachkräfte unverzichtbar. Die Rekrutierung, dauerhafte Bindung und Integration stellen die Einrichtungen jedoch vor komplexe Herausforderungen; viele Unternehmen sind bei der Gewinnung internationaler Fachkräfte gescheitert oder haben negative Erfahrungen gemacht. "Einrichtungen im Gesundheitswesen brauchen seriöse Angebote und verlässliche Partner, mit denen sie langfristig planen können", sagt Westerfellhaus. "Die nachhaltige Gewinnung, Qualifizierung und Integration von internationalen Fachkräften kann erfolgreich sein - mit großer Sorgfalt, Detailkenntnis und exzellenten Prozessen, die den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Genau das macht die Arbeit von Truecare aus."Westerfellhaus vertritt seit Jahren die berufspolitischen Interessen von Fachkräften in der Pflege. Der studierte Pädagoge für Gesundheitsberufe und Betriebswirt begann seine Laufbahn als Fachkrankenpfleger für Intensivpflege und Anästhesie. Er gründete und leitete 18 Jahre die ZAB Zentrale Akademie für Berufe im Gesundheitswesen in Gütersloh und war acht Jahre Präsident des Deutschen Pflegerates e.V. Von 2018 bis 2022 war Westerfellhaus als Staatssekretär Pflegebevollmächtigter der Bundesregierung.Verstärkter Fokus auf PhysiotherapieDie Qualifizierung internationaler Fachkräfte bildet einen Kern des integrativen Ansatzes von Truecare. Die International Talent Academy (ITA), ein Tochterunternehmen der Truecare GmbH, bereitet die Fachkräfte bereits in ihren Herkunftsländern gezielt auf die Anpassungsqualifizierung und Integration in Deutschland vor. Dabei verbindet sie sprachliche und fachliche Kompetenzen mit kultureller Orientierung.Ulrike Steinecke übernimmt ab sofort die Verantwortung für den Geschäftsbereich Physiotherapie der ITA. Die Qualifizierung internationaler Fachkräfte zählte bereits in früheren Positionen zu den Schwerpunkten von Ulrike Steinecke; auch sie kennt das Gesundheitswesen aus langjähriger Praxis. So war sie leitende Physiotherapeutin an verschiedenen Kliniken in Deutschland und der Schweiz sowie zwölf Jahre Vorsitzende des Deutschen Verbandes für Physiotherapie (ZVK) e. V. "Wir freuen uns sehr, mit Ulrike Steinecke eine hochkarätige Expertin in unserem ITA-Team begrüßen zu können", sagt Benjamin Nabert. "Sie wird ihre umfassende Erfahrung in der Qualifizierung von internationalen Physiotherapeutinnen und -therapeuten einbringen und gemeinsam mit der Geschäftsführung der International Talent Academy an der Weiterentwicklung unseres Qualifizierungsangebots arbeiten."Über TRUECAREDie Truecare GmbH unterstützt Einrichtungen des Gesundheitswesens dabei, dem Fachkräftemangel nachhaltig und verantwortungsvoll zu begegnen. Mit einer durchgängigen Bildungs- und Integrationskette ermöglicht Truecare die Gewinnung, Qualifizierung und Integration internationaler Fachkräfte aus einer Hand. Das Unternehmen vermittelt qualifizierte Pflegefachkräfte, medizinisch-technische Berufe, Hebammen und Physiotherapeuten an Kliniken, Pflegeheime und Reha-Zentren in Deutschland und Österreich.Truecare steht für faire Partnerschaft, höchste Prozessqualität und Nachhaltigkeit. Als Mitglied der Gütegemeinschaft Anwerbung und Vermittlung von Pflegefachkräften aus dem Ausland e. V. (GAPA) trägt das Unternehmen das RAL-Gütezeichen "Faire Anwerbung Pflege Deutschland" für eine ethische, faire und transparente Anwerbung internationaler Pflegefachkräfte.Gegründet 2019 von Benjamin Nabert, ist Truecare heute der führende Dienstleister für die Gewinnung, Qualifizierung und Integration internationaler Fachkräfte im Gesundheitswesen. Mit aktuell über 900 Einreisen pro Jahr vermittelt das Unternehmen die meisten Pflegefachkräfte an deutsche Einrichtungen. Bisher wurden mehr als 2.000 Fachkräfte aus den Philippinen, Indien und Lateinamerika erfolgreich in den deutschen und österreichischen Arbeitsmarkt integriert. Die Unternehmensgruppe beschäftigt 46 Mitarbeitende in Deutschland und rund 40 Mitarbeitende in internationalen Niederlassungen.