Leipzig (ots) -Bis zur endgültigen Berufung einer neuen gemeinsamen Direktorin oder eines neuen Direktors für die MDR-Programmdirektionen Halle und Leipzig ab 2026 gibt es in der kommissarischen Leitung der PD Leipzig einen Wechsel. Torsten Peuker wird diese Aufgabe ab 1.7. von Jana Brandt übernehmen. Jana Brandt wird bis Anfang 2026 weiterhin die PD Halle führen.In der vergangenen Woche hatte MDR-Intendant Ralf Ludwig zunächst den MDR-Rundfunkrat und anschließend die MDR-Mitarbeitenden informiert, dass die gemeinsame Leitungsposition für Halle und Leipzig demnächst ausgeschrieben werden soll.MDR-Intendant Ralf Ludwig:"Ich danke Torsten Peuker, dass er die vorübergehende kommissarische Leitung der Programmdirektion Leipzig ab 1.7.2025 übernimmt. Wir wollen die gemeinsame Leitung von PD Leipzig und PD Halle ab Januar dauerhaft neu besetzen und werden dafür zeitnah die Stellenausschreibung veröffentlichen. Jana Brandt wird unverändert als Direktorin die Programmdirektion Halle führen. Ich möchte Jana Brandt meinen großen Dank und tiefen Respekt aussprechen, dass sie zusätzlich zu ihren Aufgaben in Halle mehr als ein Jahr lang auch die Programmdirektion Leipzig kommissarisch geführt hat."Torsten Peuker wird die kommissarische Leitung in einem klar definierten überschaubaren Zeitraum wahrnehmen. Er war bisher auch bereits stellvertretend für die Leitung der PD Leipzig aktiv. Torsten Peuker arbeitet seit 1991 für den MDR und verfügt über jahrelange Erfahrung in Management- und Programmprozessen.