Munsbach (www.anleihencheck.de) - Protektionismus, Handelskonflikte, geopolitische Risiken - die Unsicherheit an den Märkten bleibt hoch, so die Experten von ETHENEA.Passive Kreditstrategien würden in diesem Umfeld schnell an ihre Grenzen stoßen. Warum gerade aktives Management und ein gezielter Umgang mit Kreditaufschlägen den Unterschied machen könnten, erkläre Jörg Held, Head of Portfolio Management bei ETHENEA. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...