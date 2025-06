Das erste Börsenhalbjahr verlief für viele Anleger unerwartet widersprüchlich: Während KI-getriebene Wachstumswerte und zyklische Konsumtitel deutlich zulegen konnten, verloren etablierte "sichere Häfen" wie Versorger oder Gesundheitsdienstleister spürbar an Bedeutung In der zweiten Jahreshälfte rückt nun die Frage in den Fokus, wie man sich angesichts der Unsicherheiten rund um US-Zinsen, Inflation und Konjunktur am besten positioniert. ...

