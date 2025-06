Wuppertal (ots) -Großer Erfolg für Vorwerk: Der Kobold VK7 Akku-Saugwischer wurde im aktuellen Vergleich der Stiftung Warentest (Heft-Ausgabe 7/2025) als Testsieger in der Kategorie "Akkusaugwischer" ausgezeichnet. Mit dem besten Qualitätsurteil im Testfeld bestätigt die unabhängige Stiftung erneut die Spitzenleistung des innovativen Reinigungssystems aus Wuppertal.Bereits zum zweiten Mal zeichnet die Stiftung Warentest den Kobold VK7 als Testsieger aus. Das Herzstück des VK7 Reinigungssystems bildet das VK7 Basisgerät, das je nach Bedarf mit verschiedenen Düsen und Aufsätzen individuell erweitert werden kann. Mit der EB7 Elektrobürste wird das VK7 Basisgerät zum leistungsstarken Akku-Staubsauger - ideal für die gründliche Reinigung aller Bodenbeläge. In Kombination mit dem SP7 Saugwischer-Aufsatz verwandelt sich das VK7 Basisgerät in einen vollwertigen Saugwischer, der Saugen und Wischen in nur einem Arbeitsschritt erledigt. Mit einem Click lässt sich der VK7 in ein neues Gerät verwandeln und individuell an die jeweiligen Bedürfnisse zu Hause anpassen.Im Sommer 2023 überzeugte bereits der Kobold VK7 mit der EB7 Elektrobürste als bester Akku-Staubsauger die Stiftung Warentest. Nun sichert sich der Kobold VK7 Akku-Saugwischer (VK7 Basisgerät in Kombination mit dem separat erhältlichen SP7 Saugwischer-Aufsatz) erneut eine Spitzenplatzierung: Die Stiftung Warentest vergab dem VK7 Akku-Saugwischer das Testurteil GUT (2,1) - damit führt Vorwerk die Testtabelle ein weiteres Mal als Testsieger an.Getestet wurden insgesamt neun Akkuwischer, davon vier, die sich wiederum als Staubsauger nutzen lassen. "Der gute Kobold VK7 von Vorwerk mit Saugwischeraufsatz SP7 erzielt beim Wischen als einziger sowohl in der Grundreinigung als auch in der Fleckentfernung sehr gute Noten", so Stiftung Warentest. Auch beim Saugen überzeugt der Kobold im Test mit der Note gut (1,9).Mit dem erneuten Testsieg unterstreicht Vorwerk seinen Anspruch, die besten Innovationen und qualitativ hochwertigsten Lösungen für moderne Haushalte zu bieten.Hier geht's zum Test der aktuellen Stiftung Warentest. (https://www.test.de/Saugwischer-im-Test-5870460-0/)Das Kobold VK7 ReinigungssystemDas revolutionäre Kobold Reinigungssystem bestehend aus dem VK7 Basisgerät (kombinierbar mit unterschiedlichen Düsen und Aufsätzen) und VR7 Saugroboter ist das perfekte Reinigungs-Duo. Der VK7 Akku-Staubsauger saugt und wischt buchstäblich alles bisher Dagewesene weg, während der VR7 Saugroboter die Arbeit erledigt, wenn man nicht zuhause ist. Ein flexibles System für innovative Reinigungsgeräte und -zubehör, komplett akkubetrieben und in puncto Innovation und Design seiner Zeit voraus.Pressekontakt:Vorwerk DeutschlandAnika Wichert, PR-Managerin, Telefon +49 202 564 1267Markus Laux, PR-Manager, Telefon +49 202 564 1240E-Mail: kobold@presse.vorwerk.deOriginal-Content von: Vorwerk Deutschland Stiftung & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170225/6061965