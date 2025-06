SWARM Biotactics, Entwickler von Bio-Robotersystemen auf Basis vollständig steuerbarer lebender Insekten für missionskritische Einsätze, hat 10 Millionen Euro Startkapital gesichert und damit insgesamt 13 Millionen Euro eingesammelt, einschließlich 3 Millionen Euro Pre-Seed-Finanzierung. Die Finanzierungsrunde wurde von einem Konsortium internationaler Investoren aus Europa, den Vereinigten Staaten und Australien unterstützt, darunter Vertex Ventures US, Possible Ventures und Capnamic, der bereits in der Pre-Seed-Runde als erster Investor dabei war. Mehrere frühe Geldgeber erhöhten ebenfalls ihre Anteile in der überzeichneten Runde.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250623221209/de/

A SWARM Biotactics bio-robotic unit equipped with a custom sensor backpack for intelligence gathering in inaccessible terrain. (Photo: SWARM Biotactics)

UNÜBERTROFFENER ZUGANG FÜR KRITISCHE EINSÄTZE

SWARM Biotactics schafft eine neue Kategorie der Robotik: lebende, intelligente Systeme, die für Umgebungen entwickelt wurden, in denen Maschinen nicht eingesetzt werden können unübersichtliches, unzugängliches und risikoreiches Gelände. Bio-Roboter-Schwärme bestehen aus Kakerlaken, die mit einem speziell angefertigten Rucksack für Steuerung, Sensorik und sichere Kommunikation ausgestattet sind und so präzise Navigation und Datenerfassung in Echtzeit an den unzugänglichsten Orten ermöglichen. SWARM liefert hoch skalierbare Bio-Robotersysteme für Verteidigung, Sicherheit und Katastrophenschutz.

"Wir treten in ein Jahrzehnt ein, in dem Zugang, Autonomie und Widerstandsfähigkeit den geopolitischen Vorteil bestimmen", sagte Stefan Wilhelm, CEO von SWARM Biotactics. "Herkömmliche Systeme versagen dort, wo Kontrolle am dringendsten benötigt wird in Sperrzonen, bei zusammengebrochener Infrastruktur und in politisch komplexem Gelände.

SWARM ist das erste Unternehmen, das eine völlig neue Kategorie von Robotik entwickelt: biologisch integrierte, KI-fähige und massenfähig einsetzbare Systeme für dauerhafte Intelligenz an Orten, die mit Drohnen oder Bodenrobotern nicht erreichbar sind. Diese Finanzierung bringt uns von der Deep Tech zur Einsatzreife und damit zur Bereitstellung der Infrastruktur, die Demokratien benötigen, um intelligenter, sicherer und mit vollständiger taktischer Übersicht zu agieren."

VON DER DEEP-TECH-FORSCHUNG UND -ENTWICKLUNG ZUR EINSATZREIFE

SWARM wird die neuen Finanzmittel nutzen, um den Übergang von der Spitzenforschung zum Feldeinsatz zu vollziehen. Zu den Prioritäten gehören:

Start von operativen Pilotprojekten in Europa und Nordamerika mit Verteidigungs-, nationalen Sicherheits- und Notfallbehörden.

Skalierung der Produktion von proprietären Sensorrucksäcken, neuronalen Schnittstellen und Schwarm-Infrastruktur.

Ausbau der Forschungs- und Entwicklungszentren sowie des internationalen Vertriebs- und Engineering-Hubs.

Rekrutierung von Spitzenkräften in den Bereichen Insektenneurobiologie, eingebettete KI, Feldrobotik und Integration von Dual-Use-Systemen.

"Unsere Mission ist es, eine skalierbare Dual-Use-Intelligence-Plattform zu entwickeln, die sich an jedes Gelände, jede Bedrohung und jede Mission anpassen lässt", so Moritz Strube, CTO und Mitbegründer. "Diese Finanzierungsrunde bestätigt unsere Vision und bringt uns die richtigen globalen Partner an Bord, die uns bei der Skalierung unterstützen."

ÜBER SWARM BIOTACTICS

SWARM Biotactics wurde 2024 gegründet und entwickelt vollständig steuerbare Bio-Robotersysteme für Verteidigung, nationale Sicherheit, Katastrophenschutz und industrielle Inspektion. Durch die Kombination von Biologie mit Edge-KI, Schwarmintelligenz und sicherer Kommunikation liefert SWARM Echtzeitdaten aus den unzugänglichsten Orten der Welt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Kassel, Deutschland, und eine US-Tochtergesellschaft in San Francisco, Kalifornien.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250623221209/de/

Contacts:

PRESSEKONTAKT

info@swarm-biotactics.com

www.swarm-biotactics.com