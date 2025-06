DJ MARKT USA/Aktienkurse rauf und Ölnotierungen runter

Die Hoffnung auf ein Ende des Nahostkrieges dürfte die Wall Street am Dienstag noch oben treiben. Während die Erdölpreise nach ihrem Vortageseinbruch mit den Entspannungssignalen in Nahost erneut deutlich nachgeben, deutet der Aktienterminmarkt einen freundlichen bis festen Einstieg in den Kassahandel an. Offenbar haben sich Israel und der Iran auf einen Waffenstillstand geeinigt, auch wenn zuletzt Berichte über einen iranischen Bruch der Vereinbarung die Runde machen. Doch glauben Anleger offenbar nicht mehr an einen neuerlichen Ausbruch der Feindseligkeiten oder gar eine Eskalation des Krieges.

"Deeskalation führt dazu, dass Investoren sich wohler fühlen, Risikogeschäfte auf dem Aktienmarkt einzugehen", urteilt Marktstratege Chris Brigati von SWBC. Der Fokus des Marktes werde sich nun wahrscheinlich auf "grundlegendere Bedenken" wie Zölle, Unternehmensgewinne und die Unterschrift von US-Präsident Donald Trump unter das Steuergesetz verlagern. Im Tagesverlauf dürfte die Geldpolitik wichtige Impulse setzen. Denn US-Notenbankchef Jerome Powell wird bei seiner Anhörung vor dem Ausschuss für Finanzdienstleistungen des US-Repräsentantenhauses die Haltung der Federal Reserve zur Zinspolitik erläutern. Powell steht unter politischem Druck, weil Trump immer lauter nach Zinssenkungen ruft. Die Chancen auf eine Senkung im Juli sind zuletzt gestiegen.

Unter den Einzelwerten liegen die Ölwerte Chevron und Exxon Mobil mit dem Einbruch der Rohölpreise vorbörslich rund 1 Prozent im Minus.

June 24, 2025

