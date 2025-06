Paris, Frankreich und Ft. Lauderdale, FL / ACCESS Newswire / 24. Juni 2025 / MTN, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von FMC GlobalSat und weltweit führender Anbieter von konvergenten Satelliten- und Wireless-Konnektivitätslösungen, gab die Eröffnung seines neuen europäischen Hauptsitzes in Paris bekannt. Damit wird die Präsenz des Unternehmens in der Region erheblich erweitert und seine operativen Fähigkeiten verbessert, wodurch sein Engagement für Kunden auf dem gesamten europäischen Markt und darüber hinaus verstärkt wird.

Nur wenige Minuten vom Place de La Madeleine entfernt, befindet sich MTN im Boulevard Malesherbes, direkt im pulsierenden und geschäftigen Zentrum von Paris. MTN ist entschlossen, in der Stadt ein Kompetenzzentrum einzurichten und zunächst 50 hochqualifizierte neue Stellen zu schaffen, und plant eine Investition in Höhe von mehreren Millionen Dollar in Frankreich. Diese Stellen werden sich in erster Linie auf Softwareentwicklung, IT und Technik konzentrieren und das Engagement des Unternehmens für Innovation und technisches Fachwissen verstärken. Derzeit betreut MTN zahlreiche französische Unternehmen, die im CAC40-Index vertreten sind.

"Unser neues Büro in Paris ist mehr als nur eine Erweiterung. Es ist Beweis unseres Ziels, Unternehmen und Menschen weltweit die effektivsten und zuverlässigsten Netzwerklösungen zu bieten", so Emmanuel Cotrel, CEO von MTN. "Damit machen wir einen wichtigen Schritt für unser globales Wachstum. Paris und Frankreich im weiteren Sinne bieten ein sehr attraktives Umfeld für den Zugang zu hochqualifizierten Talenten. Wir freuen uns sehr, diesen neuen Standort zu einem unserer Innovations- und Kompetenzzentren zu machen. Es wird unsere Aktivitäten in ganz Europa unterstützen und Initiativen vorantreiben, die unserem Ziel entsprechen, weltweit die effizienteste und zuverlässigste Satelliten- und 5G+-Konnektivität bereitzustellen."

Als Erweiterung des globalen Hauptsitzes von MTN in Fort Lauderdale wird das neue Pariser Zentrum ein umfassendes Portfolio an konvergenten Satelliten- und 5G+-Lösungen anbieten und dabei wichtige Partnerschaften mit Branchenführern wie Starlink, Eutelsat OneWeb und Amazon sowie anderen führenden Satellitenanbietern nutzen. Dieser integrierte Ansatz ermöglicht es MTN, seine Dienste genau auf die individuellen Konnektivitätsanforderungen jedes Kunden zuzuschneiden, während das neue Büro und die lokale Präsenz einen schnelleren Support und spezialisierte Teams für eine persönlichere Leistungserbringung bieten.

"Ich bin fest davon überzeugt, dass in der Telekommunikation - wo Vertrauen, Zuverlässigkeit der Dienste und langfristige Zusammenarbeit oberste Priorität haben - starke Beziehungen nicht nur von Vorteil sind, sondern auch entscheidend für den Erfolg sind", so Chloé Hekmati, Senior Vice-President und General Manager von MTN in Frankreich. "Mit unserem neuen Hauptsitz können wir die Bedürfnisse unserer Kunden besser erfüllen und Zugang zu regionalem Know-how erhalten."

Über MTN

MTN (eine Tochtergesellschaft von FMC GlobalSat) mit Hauptsitz in Fort Lauderdale ist ein autorisierter Starlink-Wiederverkäufer von Weltrang und ein globaler Anbieter von erstklassigen Satelliten- und Drahtloslösungen für Unternehmen, die zuverlässige, sichere und kostengünstige Breitband- und M2M-Konnektivitätslösungen benötigen.

Das Unternehmen leistet Pionierarbeit bei der Bereitstellung konvergenter Konnektivitätslösungen auf globaler Ebene, indem es Partnerschaften mit großen Mobilfunkanbietern und Satellitenkommunikationsanbietern eingeht, die 5G-Mobilfunklösungen (über CDMA-, GSM- und LTE-Netze), Satellitenkommunikation mit hohem Durchsatz (HTS) und hochmoderne LEO-Satellitennetze (Low Earth Orbit) wie Starlink und OneWeb umfassen. Unsere Lösungen umfassen Tier-1-Betreiber und eine globale Satelliteninfrastruktur mit einer weltweit technischen Support-Organisation, die Unternehmen rund um die Uhr zur Verfügung steht. Dadurch können wir SD-WAN, direktes VPN, MPLS, SCPC und andere spezialisierte Netzwerktunnel bereitstellen und gleichzeitig die Datenverkehrswege optimieren. MTN hat Niederlassungen und eine lokale Präsenz in den USA, Brasilien, Norwegen, Spanien, Frankreich, dem Vereinigten Königreich und Dubai.

Nähere Informationen erhalten Sie unter www.fmcglobalsat.com oder www.mtnsat.com.

Mediensprecher:

Fernando Arreaza Vargas, Director of Media Relations and Corporate Communications bei MTN

mailto:Fernando.vargas@mtnsat.com | +13053438279

Dazugehöriges Bild

QUELLE: MTN Sat

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80106Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80106&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=US0000000003Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/19506311-mtn-fuehrt-europas-zukunft-konnektivitaets-netzwerkloesungen-europaeischen-hauptsitz-paris-frankreich