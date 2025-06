DJ MÄRKTE EUROPA/Nahost-Entspannung und Ifo treiben Börsen

DOW JONES--An den europäischen Aktienmärkten bauen die Kurse ihre Gewinne bis zum Dienstagmittag weiter aus. Der DAX steigt um 1,8 Prozent auf 23.693 Punkte, der Euro-Stoxx-50 zieht um 1,4 Prozent auf 5.295 Punkte an. Die Entspannungszeichen im Nahen Osten sorgen für Erleichterung, auch wenn derzeit noch unklar ist, ob es bereits erste schwerwiegende Verstöße gegen den Waffenstillstand gibt. Hinzu kommt ein besserer Ifo-Index.

Die asiatischen Aktienmärkte feierten die Entspannung im Nahostkrieg bereits mit Kursgewinnen von bis zu 3 Prozent wie in Südkorea. Gelobt wird vor allem das nüchterne Vorgehen des Irans. Der Staat hatte den US-Angriff nur mit einem gesichtswahrenden, aber harmlosen Gegenschlag auf US-Stützpunkte gekontert. Dies habe den Börsen klar signalisiert, dass man die Lage nicht eskalieren lassen wollte, heißt es.

Entsprechend geraten die Ölpreise unter Druck, das Barrel der Nordseesorte Brent verbilligt sich um knapp 3 Prozent. Im elektronischen Handel an der Börse Chicago zeigten sich die WTI-Kontrakte zeitweise sogar unter der 66-Dollar-Marke, nachdem sie zu Beginn des Krieges noch auf fast 80 Dollar gesprungen waren.

Besserer Ifo-Index stützt zusätzlich

Für Freude sorgt auch der neue Ifo-Geschäftsklima-Index für Juni. Nach den deutlich besseren Einkaufsmanager-Indizes (PMI) am Vortag aus Deutschland, der Eurozone und auch den USA hat auch er mit einem Anstieg auf 88,4 die Hoffnung auf noch bessere Werte erfüllt. Volkswirte waren nur von einer Verbesserung auf 88,0 von 87,5 Punkten ausgegangen. Der Regierungswechsel in Deutschland habe für Optimismus und damit eine erhöhte Investitionsbereitschaft bei Unternehmen gesorgt, heißt es im Handel.

Im Tagesverlauf stehen nun zahlreiche Reden von diversen Notenbankern im Fokus. Unter anderem halten mit EZB-Präsidentin Christine Lagarde, EZB-Vize Luis de Guindos sowie Fed-Chairman Jerome Powell am Nachmittag hochkarätige Notenbanker Reden. Dazu kommen Fed-Gouverneure wie Williams, Collins, Kashkari und Barr.

Heidelberg Materials mit Holcim weiter rauf

Kursgewinner in Deutschland sind vor allem exportstarke Aktien. Gewinner Nummer eins sind Heidelberg Materials, die im Fahrwasser von Holcim knapp 7 Prozent gewinnen. Holcim steigen um weitere 6 Prozent. Der Kurs des Zementkonzerns hatte bereits am Montag nach der Abspaltung des US-Gschäfts deutlich zugelegt. Auch Heidelberg Materials ist in den USA stark vertreten.

Daneben ziehen Siemens Energy um 5,7 Prozent an, VW um 3,3 Prozent und Index-Schwergewicht SAP um gut 3 Prozent. Auf der Verliererseite geben Rheinmetall um weitere 1,1 Prozent nach, Rüstungsaktien werden weiter abgegeben. RWE verlieren im Sog der fallenden Ölpreise 0,7 Prozent.

In der zweiten Reihe steigen Aixtron und Aurubis nach positiven Anlystenkommetaren um gut 8 bzw. 5 Prozent. Daneben erholen sich Kion um 5,3 Prozent. Bei den vom Krieg besonders gedrückten Reiseaktien erholen sich Tui um 7,7 Prozent und Lufthansa um 5,2 Prozent.

Auf der Branchenebene in Europa liegt der Stoxx-Index der Reise- und Freizeitaktien mit einem Plus von etwa 3,5 Prozent klar vorn, gefolgt vom Index der Bauaktien (plus 2,8%). Der Index der Öltitel verliert dagegen knapp 2 Prozent, und auch der Index der Versorgerwerte notiert, wenn auch nur knapp, im Minus.

=== zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 5.294,76 +1,4% 72,86 +6,7% Stoxx-50 4.474,69 +1,0% 45,64 +2,8% DAX 23.693,37 +1,8% 424,36 +16,9% MDAX 30.008,90 +2,5% 724,98 +14,4% TecDAX 3.838,38 +2,0% 76,01 +10,1% SDAX 16.898,86 +2,3% 375,43 +20,5% CAC 7.628,50 +1,2% 90,93 +2,1% SMI 11.991,33 +1,2% 136,37 +2,2% ATX 4.351,90 +1,1% 45,27 +17,6% DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 17:30 % YTD EUR/USD 1,1597 +0,2% 1,1578 1,1551 +11,8% EUR/JPY 168,19 -0,6% 169,21 169,04 +3,9% EUR/CHF 0,9401 -0,0% 0,9404 0,9383 +0,2% EUR/GBP 0,8521 -0,5% 0,8561 0,8553 +3,4% USD/JPY 145,03 -0,8% 146,15 146,35 -7,1% GBP/USD 1,3610 +0,6% 1,3524 1,3506 +8,1% USD/CNY 7,1580 -0,1% 7,1644 7,1646 -0,7% USD/CNH 7,1732 -0,1% 7,1778 7,1782 -2,1% AUS/USD 0,6510 +0,8% 0,6459 0,6439 +4,3% Bitcoin/USD 105.221,55 +1,4% 103.770,45 101.705,90 +9,6% ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 66,54 67,62 -1,6% -1,08 -4,6% Brent/ICE 69,38 70,65 -1,8% -1,27 -4,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3.326,11 3.370,20 -1,3% -44,09 +28,4% Silber 31,15 31,18 -0,1% -0,03 +12,0% Platin 1.130,14 1.121,74 +0,7% 8,40 +28,1% Kupfer 4,90 4,85 +1,1% 0,05 +18,1% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags (Angaben ohne Gewähr) ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/flf

(END) Dow Jones Newswires

June 24, 2025 06:37 ET (10:37 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.