Das Münchener Medizintechnik-Unternehmen plant Anfang Juli seinen IPO. Es könnte der größte Börsengang des Jahres in Deutschland werden. Brainlab wagt sich aufs Parkett. Das Medizintechnik-Unternehmen aus München plant am 3. Juli 2025 die Erstnotiz an der Frankfurter Börse. Es könnte der größte Börsengang des Jahres in Deutschland werden. Das Unternehmen peilt einen Preis von 80 bis 100 Euro pro Aktie an. Angeboten werden zwei Millionen neue Aktien ...

